Natalia Téllez celebra los 6 meses de su hija Emilia con una especial imagen

A finales de enero cuando compartió con sus seguidores en Instagram la llegada de su hija Emilia, Natalia Téllez no especificó el día en que la bebé nació, un dato que reveló esta tarde. A través de su cuenta de Instagram, la conductora y Antonio Zabala, papá de la pequeña compartió una tierna imagen con la que celebraron los primeros seis meses de vida de la niña. Ahora sabemos que Emilia llegó al mundo el 22 de enero, una fecha que, sin duda, será una de las más especiales en el calendario familiar. Esta semana, en la edición impresa de ¡HOLA!, Natalia nos habló de su maternidad y de cómo compagina esta etapa con su vida profesional: “La manera en que un hijo te mira y lo que tú sientes cuando lo hace resume todo lo que está bien en el planeta”, nos contó.

A través de sus historias en Instagram, tanto Natalia como Antonio postearon la misma foto en la que aparece su bebé, recostada, luciendo un pañalero azul con lunares blancos, jugando con un osito con el que cubrió su rostro: “6 meses”, fue la frase que ambos escribieron sobre esta instantánea en la que deja ver lo mucho que ha crecido su bebé quien, poco a poco, ha dejado atrás la imagen de recién nacida. Aunque Natalia ha compartido con su comunidad en esta red social varios detalles y lindas imágenes, hasta ahora, ha preferido cuidar su identidad y no mostrar su carita: “No quiero enseñar a mi bebé”, les confesó Natalia a sus compañeras de Netas Divinas tras el nacimiento de la niña.

Aunque la maternidad sí cambió su vida, Natalia regresó a trabajar sólo un mes después de haber dado a luz a Emilia todo gracias al apoyo que le brinda Antonio Zabala quien, ha sido primordial para que la también actriz continúa alcanzando metas en el terreno profesional: “Creo que escogí muy bien al papá, porque hacemos buen equipo y ya hice una película, estoy en Netas y por empezar un nuevo proyecto”, le confesó a la prensa hace unos días. En ese encuentro, la conductora reconoció que, a partir de la llegada de su bebé, sus prioridades cambiaron: “Se escoge diferente”, reconoció sobre los proyectos en los que participa tras la maternidad.

Natalia y Antonio, el mejor equipo para Emilia

Hace un par de semanas, durante un programa de Netas Divinas, Natalia Téllez habló de cómo Antonio está ejerciendo su paternidad con Emilia: “Pasa mucho que él está en la computadora, él cocina, yo no sé cocinar y los comentarios, no de gente tan cercana son: ‘¡Qué bueno que te ayuda!’ y yo les digo: ‘Es que no me ayuda, es su hija, él la está criando, no me está ayudando’”, comentó la conductora sobre la dinámica en casa, donde la pareja se ha convertido en el mejor equipo para la crianza de Emilia.

En este programa, Natalia reveló cómo ha cambiado su visión de la paternidad, tras ver a Antonio ejercer este rol: “Estoy convencida de que la salvación de este mundo es que los hombres se involucren en la crianza. En las mujeres hay un sentido que hace conexión con la vida y con la protección de la vida, de manera biológica, tenga hijos o no. Y en los hombres estoy segura que, la única manera en la que se conecten es con la crianza, aunque no sean sus hijos”, explicó Natalia quien comparte a partes iguales las responsabilidades de crianza con Zabala, quien debido a que trabaja en casa, ha podido perfectamente adaptarse a la bebé.