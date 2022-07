Humberto Zurita dice que no descarta tener una pareja: 'Pero casarme no'

Han pasado poco más de tres años desde que Humberto Zurita se despidió por última vez del gran amor de su vida: Christian Bach, con quien tuvo un sólido y feliz matrimonio de más de 30 años. Eel actor se ha encargado de mantener vivo el recuerdo de la actriz por medio de emotivas publicaciones en sus redes sociales, y aunque en un momento sus nostálgicos mensajes preocuparon a sus seguidores, él fue claro al señalar que se trata sólo de homenajes que no tienen nada que ver con un estado de depresión. El también productor se ha refugiado en el trabajo, así como en el amor a sus hijos Sebastián y Emiliano, con quien incluso ha emprendido diversos proyectos profesionales. El intérpete de 67 años había ha admitido que sigue creyendo en el amor, sin embargo, había asegurado no tener entre sus planes el iniciar una nueva relación sentimental. Ahora, en una reciente aparición pública, Humberto ha mostrado por primera cierta apertura hacia la idea de retomar su vida amorsa, sin embargo, ha dejado clara su postura ante la posibilidad de casarse nuevamente.

Humberto asistió a la premier de la película Retrato de familia, la que que participó como protagonista. A su paso por la alfombra roja, fue abordado por los medios de comunicación presentes, ante los que habló muy emocionado de este proyecto y también muy agradecido por esta y otras producciones que ha podido estrenar luego de dos años de pandemia. "Uno trabaja porque el público y ustedes nos apoyan, sino no trabajaría uno", expresó. "Yo quisiera decir stop, pero luego hay veces que no puedes", comentó el intérprete. En ese momento recordó una regla que él y su fallecida esposa tenían muy clara y era de la de respetar el tiempo en familia y parar el trabajo en temporadas especiales. "Es un legado que nos dejó... Apartamos el verano y también diciembre para estar juntos", comentó, explicando que sus hijos han seguido también esta tradición sin importar lo apretado en sus agendas.

Al hablar de temas familiares, el actor expresó su postura respecto a la idea de convertirse en abuelo, señalando que para él lo importante es que sus hijos disfruten su vida. "Se trata de que mis hijos tengan más vida. Antes se casaban a los 20 años, yo me casé a los 33, hoy que se casen a los 65 ¿no?", dijo bromista. Habiendo puesto el tema de las bodas sobre la mesa, Humberto fue cuestionado directamente sobre la posibilidad de casarse nuevamente, la cual él descartó rotundamente. "No, nunca más", expresó convencido. "(El pacto de amor con Christian) está sellado, está cerrado", agregó. Y sobre la posibilidad de tener una nueva pareja se mostró más abierto, sin embargo aseguró que es algo que de momento no está enre sus prioridades. "No estoy buscando eso, no me interesa pero no descarto tampoco tener una pareja de pronto, pero casarme no", aseguró. El intérprete aseguró no tener miedo a quedarse solo, pues está consciente del cariño que tiene de su familia, amigos y el público. "Yo solo soy una buena compañía para mí mismo", expresó. "No es que esté buscando nada en especial, que la vida caiga por su propio peso", comentó.

Hace unos días Humberto concedió una sincera entrevista a Juan Soler para el programa Sale el Sol, y en esta oportunidad habló de lo importante que fue Christian en su vida. "Es la mujer que me inspiró, la que me puso los pies sobre la tierra, que me dio dos hijos maravillosos, la mujer que me enseñó a amar, creo que ella me enseñó que la vida sin amor no tiene sentido, no vale la pena", comentó. El actor admitió que conforme ha pasado el tiempo, ha sido más complicado lidiar con su ausencia física. "Esto de transitar del cuerpo a lo que venga creo que es verdad, porque siempre estará en mi corazón, constantemente esté en mi corazón y la extraño, fíjate que la extraño cada vez más, pasa el tiempo y extrañas más a ese ser amado, a pesar de que está contigo en casa momento, en casa lugar", admitió.

Sus hijos sólo quieren que sea feliz

Aunque Humberto ha demostrado que su amor a Christian va mucho más allá del plano físico, tiempo después de que enviudara surgieron algunas versiones que lo vinculaban sentimentalmente con una compañera. Ante estos rumores, su hijo Sebastián dejó clara su postura, expresando su total apoyo a su padre. "Venimos a la vida a disfrutar, a vivirla, entonces creo que para mí lo más importante es que mi papá sea la persona más feliz del mundo y sepa que lo que quiera, lo que escoja en la vida nos tiene a nosotros también", expresó el actor e noviembrepasado en declaraciones retomadas por el programa televisivo Hoy. Semanas antes, Emiliano Zurita se había referido también a dichas especulaciones. "A Kika (Edgar) la queremos muchísimo y obviamente es una gran amiga de la familia y yo muy feliz que mi papá esté trabajando en La Reina del Sur, que esté haciendo proyectos que a él le emocionan mucho", en un encuentro con la prensa en el que también se le preguntó sobre la posibilidad de que su papá pudiera darse una nueva oportunidad en el amor. "Eso sí no es mi asunto, la verdad. Eso es muy de él. Por mí que viva su vida, que sea feliz como todos y eso es una pregunta más para él que para mí", agregó entonces.

