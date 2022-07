Alex Speitzer da a conocer la razón de su mudanza a Madrid

Actualmente la lista de actores mexicanos trabajando en España va en aumento. En los últimos meses, Esmeralda Pimentel, Renata Notni y Aislinn Derbez han cambiado su residencia a Madrid, ciudad que se ha convertido en el epicentro de muchas producciones internacionales como El Conde de Montecristo y El Zorro, series en las que las mexicanas estarán actuando. En ese sentido, en los últimos días, Alejandro Speitzer, dio a conocer su llegada a Madrid donde lo vimos encontrarse con su gran amigo el director Manolo Caro y Zuria Vega, otra actriz que recientemente aterrizó en la capital española.

Aunque los fans de Speitzer pensaron que la presencia del actor en España se debía un nuevo papel, el actor sorprendió al dar a conocer la razón porque, los próximos meses Madrid será su hogar: “¿Vas de viaje de trabajo?”, le preguntó el reportero de Ventaneando al protagonista de Oscuro Deseo quien aclaró: “No, no, me voy a estudiar a Madrid”, declaró. Como era de esperarse, durante su encuentro con la prensa, el actor fue cuestionado sobre la reciente imagen que compartió al lado de una guapa joven que, todo apunta, podría ser su nueva novia, luego de que su fugaz relación con Shannon de Lima llegara a su fin.

Cuando el reportero intentó que el actor confirmara su nueva relación, Alejandro recordó que no suele compartir detalles de su vida privada con la prensa: “Nunca he platicado nada personal con ustedes”, se limitó a contestar. Aunque Alejandro no quiso dar detalles de quién es la joven que lo acompañó en su reciente visita a Acapulco, de acuerdo con información del programa La Hora Hola, que se transmite a través de ¡HOLA! Tv, se trata de la joven Ana María Vallarta, residente de Cuernavaca Morelos y egresada de la carrera de Psicología de la Universidad Iberoamericana. Se sabe que la joven se desarrolla en un ambiente ajeno al de los espectáculos y en Instagram mantiene su perfil privado.

Fue el propio Alex Speitzer quien levantó una ola de especulaciones en torno a su vida privada pues acompañó el post donde aparece con Ana María Vallarta de un emoji de corazón. Los fans del actor han comenzado a expresar sus dudas sobre qué ocurrió con la relación entre el mexicano y Shannon de Lima con quien, apenas en mayo pasado, debutó sobre una alfombra roja de la mano de la venezolana, en la entrega de los Premios Platino realizados en Madrid, evento en el que Alex hizo oficial esta relación que ha llegado a su fin. Antes de ser relacionado con Shannon de Lima, Speitzer sostuvo un romance con la española Ester Expósito.

Alex y su relación con España

Para Alejandro Speitzer La Madre Patria siempre tendrá un significado muy especial en su carrera debido a la exposición que le dio la serie Alguien tiene que morir, un proyecto filmado en España, en el que trabajó bajo la dirección de su gran amigo, el mexicano Manolo Caro y donde compartió créditos con Cecilia Suárez. Fue precisamente durante las grabaciones de esta miniserie que Cupido lo flechó con Ester Expósito, con quien sostuvo una noviazgo de más de año y medio. Ahora, el mexicano regresa a España, pero esta ocasión para continuar con su preparación como actor.