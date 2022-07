La hija mayor de Issabela Camil se tatúa en memoria de su abuelito, Jaime Camil Garza

A finales de 2020, los Camil se enfrentaron a uno de los golpes más duros que les ha tocado vivir, la repentina muerte de su patriarca. A poco más de año y medio de la partida de Don Jaime Camil Garza, sus seres queridos lo continúan recordando a cada minuto, algunos, como Antonia Mayer Camil, hija mayor de Issabela Camil y Sergio Mayer, llevan ese sentimiento a flor de piel. Con 15 años de edad, la primogénita de la actriz, tatuó la frase “Mi vida”, como solía decirle su abuelito. A través de su cuenta de Instagram, la joven quien próximamente hará su debut en el cine en la película Soy tu fan, estuvo acompañada por su mamá durante el proceso.

A través de su cuenta de Instagram, la joven actriz compartió un álbum de imágenes de su primer tatuaje, uno con un significado muy especial: “Una de las decisiones más fuertes e importantes en mi vida, hoy, 18 de junio, decidí llevar a mi Dadita en mi piel para siempre, decidí tatuarme ‘mi vida’ porque, así me decía mi abuelo. Es un honor poder traerte en la piel para siempre admirando tu persona. Te amo eternamente Dadita”, escribió la joven de 15 años como descripción de este álbum donde mostró el tatuaje que lleva en su muñeca izquierda.

Conmovida por el acto de amor de su hija hacía su abuelo, Issabela Camil quien acompañó a su hija a hacerse este tatuaje: “Te amaba con todo su corazón y siempre estuvo orgulloso de ti”, escribió en los comentarios de la publicación de Antonia. Para la joven fue muy duro despedirse de su abuelito con quien tuvo una relación muy cercana desde que nació: “¡Vuela alto mi hermoso ángel! Te amo y siempre te recordaré papá. Extraño no poder abrazarte, pero sé que ahora estás en un lugar mejor, solo prométeme que me escucharás cada vez que necesite de tu fuerza y ayuda. Te amo papá hermoso”, fueron las palabras con las que Antonia despidió a su abuelito en redes sociales tras su muerte.

Para todos los miembros del clan Camil la partida de Don Jaime fue un golpe muy difícil de enfrentar, así no lo confió Issabela Camil en abril pasado cuando, en exclusiva para ¡HOLA! posó por primera vez al lado de sus dos hijas, Antonia y Victoria, con quienes protagonizó un entrañable reportaje en el que admitió: “La muerte de mi padre es el momento más doloroso que he vivido en toda mi existencia”. En aquella ocasión, Antonia habló de la gran relación que tiene con su mamá quien siempre apoya sus decisiones: “Mi mamá me ha enseñado muchísimas cosas, desde consejos con niños, con mis amigas”, comentó la joven en entrevista para ¡HOLA! Tv.

Antonia, lista para su debut en cine

Aunque ya ha realizado algunas colaboraciones especiales como actriz en televisión, próximamente, Antonia, hará su debut en cine con el estreno de la película Soy tu fan, un proyecto en el que también cuenta con el apoyo incondicional de su mamá: “Me dio tips para mi casting de la película, me gusta mucho, porque nos tenemos mucha confianza”, explicó la joven actriz quien, ayer, siguiendo los pasos del resto del elenco de la cinta compartió el primer adelanto: “¡Agárrense! Soy tu fan: La película”, escribió. El año pasado, en conferencia de prensa en compañía de su papá, Antonia dio detalles de esta película: “Para ser mi primer proyecto estuvo increíble, me trabajar con actores maravillosos, súper buena onda, como Juan Pablo Medina, un amor o Johanna Murillo, Ana Claudia Talancón, la productora todo”.