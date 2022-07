Humberto Zurita sobre Christian Bach: ‘Es la mujer que me enseñó a amar’

En febrero pasado, se cumplieron tres años de la partida de Christian Bach y su viuda, Humberto Zurita, continúa recordándola a diario. Durante una sincera charla con Juan Soler, durante un espacio del programa Sale el Sol, el actor habló de lo mucho que significó en su vida la mamá de sus dos hijos con quien compartió 36 años de amor que vieron interrumpidos por la repentina muerte de la también productora. Conmovido a la hora de hablar de su esposa el histrión dijo: “Christian Bach, ¿qué te puedo decir de Christian?, Christian es mi compañera de toda la vida, yo creo que duré más con ella que solo”.

Para Humberto, hablar de Christian es recordar a la persona más importante en su vida: “Es la mujer que me inspiró, la que me puso los pies sobre la tierra, que me dio dos hijos maravillosos, la mujer que me enseñó a amar, creo que ella me enseñó que la vida sin amor no tiene sentido, no vale la pena”, explicó. Humberto confesó que conforme pasa el tiempo, ha sido más complicado lidiar con su ausencia: “Esto de transitar del cuerpo a lo que venga creo que es verdad, porque siempre estará en mi corazón, constantemente esté en mi corazón y la extraño, fíjate que la extraño cada vez más, pasa el tiempo y extrañas más a ese ser amado, a pesar de que está contigo en casa momento, en casa lugar”.

La relación de Christian y Humberto iba más allá del amor y así lo explicó el actor: “Christian y yo éramos socios, éramos amigos, éramos amantes, marido y mujer, padres, fuimos todo en la vida, 36 años juntos, entonces hay una gran emoción”, añadió Zurita quien resaltó dos cualidades muy importantes de su esposa: “Era una mujer generosa, bondadosa”. Juan Soler aprovechó para recordar que fue Christian quien le dio su primera oportunidad en las telenovelas: “Yo estaba un poco celoso de ti eh”, le confesó Humberto al argentino quien fue uno de los grandes descubrimientos de su mujer: “Te metió a la televisión, porque ella tenía muy buen ojo, mira donde estás”, agregó Zurita. Los actores recordaron el éxito de Cañaveral de pasiones, historia que protagonizó Soler bajo la producción de la pareja: “Como dicen los chavos: ‘La rompimos’”, dijo Humberto sobre el éxito que fue esa novela a nivel mundial.

En esta charla, el actor también fue cuestionado sobre sus hijos, Sebastián y Emiliano, con quienes tiene una relación única. Sobre su primogénito dijo: “Sebastián es una persona muy pragmática, muy creativa, con una carrera de Business en Estados Unidos, dirige estupendamente bien, más que la actuación, siento que es un gran director. Estoy enamorado de mis hijos”. Del menor, Emiliano, contó: “Es una mancuerna maravillosa, se llevan 7 años. Emiliano estudió en Nueva York Arquitectura, pero su hermano se lo trajo inmediatamente a hacer teatro y cuando yo lo vi dije: ‘Qué animal escénico es este tipo’, ha hecho cosas muy lindas, ahorita está haciendo unas cosas en España. Yo de mis hijos no te puedo hablar más que con mucho amor y mucho orgullo”, reconoció.

El reciente adiós a su mamá

Durante la plática con Juan Soler, Humberto se conmovió cuando el argentino lo cuestionó por su mamá, doña Guadalupe Moreno quien, lamentablemente, falleció recientemente: “Mi mamá se acaba de ir hace poquito. Yo creo que ella es como un puente… mira, si crees en un Dios, yo creo que ella es el vínculo más cercano a eso, fue siempre un ángel en mi vida”, comentó. Tras la partida de su mamá, Humberto empatizó mucho más con sus hijos: “La pérdida de una madre es muy fuerte y me imagino lo que mis hijos pudieron haber sentido cuando perdieron a su madre”. Por último, cuando Juan Soler le preguntó cuál fue el mayor sacrificio que hizo en su vida, contestó: “Siento que no que no he sacrificado nada en la vida, todavía me falta eso. Todo lo he hecho por amor, por gusto y por decisión propia, yo creo que los seres humanos venimos a tomar decisiones”.