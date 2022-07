Juan Pablo Medina anuncia su próximo regreso al cine en una película muy especial

A casi un año de sufrir la crisis de salud que lo llevó al quirófano, Juan Pablo Medina comentó hace unos días al programa Sale el Sol que está listo para regresar al trabajo, de hecho, ya comenzó el rodaje de un proyecto del que no pudo dar detalles, pero que lo mantiene muy emocionada. Además de su regreso a la televisión, esta tarde, el actor anunció su retorno al cine con el próximo estreno de Soy tu fan: La película, cinta que grabó antes de sufrir el infarto silencioso que sufrió en 2021. A través de Instagram, Juan Pablo y el resto del elenco de este filme compartieron en el que se ha convertido en el primer adelanto de este proyecto que los fans han esperado por más de una década.

Emocionado por verse de nuevo en el cine, Juan Pablo escribió: “¿Se acuerdan de esta canción? Soy tu fan: La Película. Muy pronto sabrán la fecha”. El histrión compartió un clip en el que aparece el elenco cantando el tema de la serie, él grabó este clip en un automóvil en el que también aparece Johanna Murillo, quien en la primera y segunda temporada da vida su pareja sentimental y Dolores Fonzi, creadora de Soy tu fan quien, además actuará en esta cinta en la que veremos de nuevo a Ana Claudia Talancón y Martín Altomaro. Como se tiene previsto en todos los estrenos, se espera que en unas semanas Juan Pablo Medina y el resto de elenco arranquen la promoción de esta cita, una oportunidad en que la prensa podrá conocer la impresión del actor ante su regreso.

Hace unos días, Juan Pablo Medina reconoció que para él ha sido muy retador verse en proyectos, como Soy tu fan, que realizó antes de su hospitalización: “Van a salir pronto dos proyectos que hice antes, también es lindo, impactante un poco, verme en algo que pasó antes de lo que me pasó”, explicó. En esta charla con el matutino Sale el Sol, reveló que uno de sus miedos más grandes tras la cirugía era no tener claro cómo sería su vida y su carrera a partir de este momento: “Te vienen muchísimas preguntas, dudas. Primero, si vas a poder salir de esta; segundo, qué va a pasar después, cómo va a ser tu vida después, si vas a volver a trabajar, si te van a volver a invitar a trabajar y qué vas a poder hacer”, agregó.

A pesar del temor que le provocó lidiar con esta situación, Juan Pablo reconoció que ofertas laborales no le han faltado: “Afortunadamente sucedió y he tenido propuestas de trabajo, empezando por ahí, yo pensé que iba a ser complicado y nada”, dijo. Después de casi un año de terapias, Juan Pablo está listo para hacer su primer proyecto usando su prótesis, un trabajo del que no pudo revelar el nombre, sí comentó cómo lo ha tratado la producción: “Voy a regresar a trabajar con amigos, no pude haber regresado en mejor proyecto que esté, porque hay amigos y me siento tranquilo, además la producción me ha tratado increíble, ha sido de ‘¿qué necesitas?’, ‘¿qué tanto puedes?’”, dijo.

Agradecido por el apoyo

Juan Pablo Medina admitió que para su recuperación fue fundamental el apoyo de su familia, amigos y del público que le han hecho llegar mensajes de aliento a través de redes sociales: “Lo que más agradezco es el apoyo de la gente, eso es el motor principal. Agarrarte de gente que te está ayudando, te está apoyando y que te ama”, dijo. En abril pasado, durante una charla con Ventaneando, el actor reconoció que el amor de Paulina Dávila, fue primordial para su proceso: “Es importantísima la ayuda de Paulina, de mi familia, de mis papás, mis hermanos. Mi papá es médico, entonces, desde el primer momento estuve rodeado de especialistas afortunadamente y lo digo desde el privilegio, la verdad me siento afortunado”, reconoció.