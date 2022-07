¿Cómo es salir a cenar con Tom Cruise? Salma Hayek nos lo deja claro

El reciente estreno de la película Top Gun: Maverik vino a recordar por qué Tom Cruise es uno de los galanes mas emblemáticos de Hollywood. El actor de 60 años ha cautivado a público con su carisma, simpatía e innegable atractivo físico, eso sin contar sus dotes actorales. Con una larga lista de hermosas mujeres en su historial amoroso, para muchos es casi imposible de creer que se encuentre soltero, por lo que bien podría ser uno de los hombres más codiciados en la industria del cine. Muchas soñarían con tener una cita con este apuesto intérprete, o por lo menos una salida casual a cenar, aunque es un hecho que esta posibilidad es muy lejana para cualquier persona. Pero no para Salma Hayek, quien ha demostrado tener una estrecha amistad con las más grandes celebridades, entre ellas por supuesto a Tom. La actriz y su esposo François Pinault invitaron a cenar a Tom, que se encontraba de visita en Londres, pero lo que no anticiparon fue el gran alboroto que causaría su presencia en el restaurante. La guapa mexicana, quien es una gran amiga de una ex de Cruise (Penélope Cruz), compartió en su cuenta de Instagram algunos videos que mostraron la reacción de los comensales al percatarse de que el actor se encontraba en el lugar: Muchos se apresuraron hacia Tom para saludarlo y pedirle fotos y autógrafos, mientras él sonreía y accedía con toda amabilidad. "Cuando invitas a tu amigo Tom a cenar", escribió la veracruzada. Haz click abajo para ver el efecto que provoca Tom.