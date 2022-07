José Eduardo Derbez sobre su relación con Omar Fayad: ‘Él no iba a venir a sustituir a mi papá’

En medio de una gran racha profesional, luego del éxito de su colaboración en proyectos como El tío y Renta congelada, José Eduardo Derbez le concedió una de sus entrevistas más transparentes al periodista Gustavo Adolfo Infante para el programa El Minuto que cambió mi destino en la que, como nunca, habló de su infancia, de cómo fue lidiar tan pequeño con la separación de sus papás y de cómo llegó a su vida Omar Fayad, esposo de Victoria Ruffo, y papá de sus hermanos, Anuar y Victoria. Más sincero que nunca, el joven actor reconoció que, desde el primer momento, tuvo una gran química con el político quien se ha convertido en un segundo padre para él, eso sí, siempre respetando la autoridad de Eugenio Derbez, papá del actor.

Por primera vez, José Eduardo contó cómo fue que su mamá le presentó a Omar, el único novio que su mamá le presentó: “Cuando se conocieron ellos, yo tenía como 8 años. No sé si mi mamá tuvo otro novio o salió con alguien más, no tengo ni idea, el que me presentó de: ‘Somos amigos’, fue Omar y a mí me cayó muy bien, yo no tenía idea si era político, a los 8 años te valen gorro si el señor es bombero o político”, confesó. El actor reconoció que la química entre ellos fue inmediata, sobre todo porque siempre tuvo muy claro cuál era su papel en casa.

En ese sentido, el actor reconoció que Omar jamás pretendió ocupar el lugar de Eugenio Derbez, pero sí lo ha apoyado como un padre: “Yo tuve muy buena química con él desde el primer día, siempre hemos tenido muy claro, los tres, mi mamá él y yo, que yo tenía a mi papá y que él no iba a venir a sustituir a mi papá, ni a robarle su papel, ni nada por el estilo. Él siempre fue muy respetuoso con eso, nunca se metió en cosas de educarme a mí o de regañarme, eso lo hacía mi mamá, jugábamos mucho, nos llevábamos, bueno, nos llevamos muy bien y tuvimos una relación muy padre, desde el primer momento”, reconoció José Eduardo.

Aunque Omar Fayad nunca ha intervenido en su educación, el actor reconoció que sí es una figura masculina sumamente importante en su vida. “¿Lo ves como segundo padre?”, le preguntó Gustavo Adolfo Infante, a lo que él respondió con un: “¡Siempre!”. José Eduardo hizo referencia a cómo se refiera al político cuándo le preguntan por él: “Muchas veces lo he puesto, yo tengo dos papás, a él lo quiero muchísimo tengo años de convivir con él, es el papá de mis hermanos, lo quiero y admiro mucho su trabajo, porque no es fácil estar ahí metido y tenemos una gran, gran amistad Omar y yo”, aseguró el histrión.

Un hijo único, con 5 hermanos

Aunque es el menor de los tres hijos mayores de Eugenio Derbez, José Eduardo reconoció que siempre creció como hijo único, debido a que, en la infancia no tuvo la oportunidad de convivir tanto con Aislinn y Vadhir, con quien actualmente tiene una relación muy cercana: “Hijo único sí soy y realmente crecí como hijo único, mi relación con Vadhir y Aislinn, era muy lejana, si al papá lo ves poco, ahora imagínate a los otros hijos y ellos eran muy diferentes de chiquitos, eran muy callados, no opinaban mucho”, recordó. Sobre por qué, a pesar de tener 5 medios hermanos, siempre se consideró hijo único: “Ya cuando llegó Anuar y Victoria fue más convivencia, quitando la diferencia de edades, que son 13 años, pero era raro porque, sí tenía hermanos, pero ni para compartir algo, ni para jugar y yo tampoco fue que se sintiera desplazado cuando llegaron ellos”, explicó.