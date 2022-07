¡Qué grandes están! Pati Chapoy presume lo mucho que han crecido sus nietas Martina y Lara

Desde que debutó en su papel de abuelita, para Pati Chapoy los veranos son para sus nietos. La titular de Ventaneando se encuentra de vacaciones disfrutando al máximo de su familia, en especial de sus tres nietos: Martina, Lara y Jacinto. A través de Instagram, la periodista de espectáculos y su nuera, Manne Felici, han estado utilizando sus cuentas de Instagram para compartir los momentos más especiales de esta escapada a Lionshead Village, en Colorado, pasan unos días cerca del Lago Piney donde los niños han encontrado las actividades más divertidas como pescar y lanzarse de una tirolesa.

Fue a principios de julio cuando los Dávila Chapoy llegaron a este lugar donde los niños han estado disfrutando de la naturaleza: “En la punta de la montaña”, fue la frase que utilizó Pati Chapoy para publicar un video en el que compartió con sus seguidores en Instagram la espectacular vista panorámica que la dejó sin aliento, luego de una jornada de senderismo con su familia. En otro clip, se ve a su hijo Rodrigo, a las orillas de un río, al lado de sus hijos Martina, Jacinto y Lara, la otra nieta de Pati, hija de Pablo Dávila y Tania Villalobos, quienes también forman parte de esta aventura.

La titular de Ventaneando también compartió un álbum de imágenes del día en que disfrutaron de una jornada de pesca en el río. Entre las fotos más especiales destaca una que le tomó a Manne Felici y a Jacinto, donde se ve a la Argentina sosteniendo el fruto de su pesca ante la mirada curiosa de su pequeño hijo. En estas vacaciones han llamado la atención las niñas de la casa, Martina y Lara quienes, con 7 y 4 años de edad, respectivamente, han sido sin duda las más entusiastas de este viaje donde las hemos visto muy cómplices. De acuerdo con Manne, en este viaje, la paciencia de su hija y su sobrina también se ha puesto a prueba: “Aquí pasándola increíble. Atte: Las pubers”, escribió al lado de una foto de las niñas quienes eligieron atuendos iguales.

A pesar de la apretada agenda de trabajo de Pati Chapoy, para la periodista de espectáculos tomar vacaciones en verano es algo obligatorios, pues ha sido el equilibrio entre su carrera y su familia lo que la ha mantenido vigente en la televisión con Ventaneando por más de 26 años: “Lo maravilloso es que he visto crecer a mis hijos, ver cómo se han desarrollado, como han mantenido y mantienen una relación maravillosa con sus esposas, el nacimiento de mis nietos. Eso me da mucha tranquilidad, mucha paz, porque lo más hermoso que le puede pasar a una persona es mantener esa relación de familia”, le confesó la periodista a Mara Patricia Castañeda en una entrevista para su canal de Youtube.

Lara y Martina, tan extrovertidas como su abuelita

Desde que Martina era muy pequeña, Pati Chapoy la presentó al público de Ventaneando, emisión al que ha acudido de visita la niña en varias ocasiones. La última vez fue en diciembre pasado cuando, de la mano de su hermano Jacinto y su prima Lara acudió al foro del programa de espectáculos para grabar los promocionales de Navidad de la emisión, en aquella ocasión, Martina, quien de chiquita solía ser muy parlanchina cuando aparecía a cuadro, cedió total protagonismo a su prima Lara quien demostró es la versión corregida y aumentada de ella, pues tomó el lugar de Pedrito Sola y no lo dejó sentar. Para Pati la convivencia con su familia siempre ha sido su prioridad: “Mis hijos me ven como una mamá común y corriente. El que sea su mamá, me permite a mí darles todo mi cariño, todo mi apoyo, pero tanto Rodrigo, como Pablo, tomaron la decisión de hacer solos su carrera”, reveló Pati Chapoy en la entrevista con Mara.