Gael García habla por primera vez de su nueva paternidad: ‘Hay que cambiar pañales’

Pocas veces Gael García Bernal habla con la prensa de detalles de su vida privada; sin embargo, se mostró muy sincero a la hora de dar detalles de cómo ejerce su paternidad con su pequeña hija, quien nació hace casi un año, producto de su relación con Fernanda Aragonés, su actual pareja. Tras disfrutar de una función de la puesta en escena, Network, el actor concedió una entrevista al programa Ventaneando en la que admitió que está completamente involucrado en la crianza de la bebé. Aunque la pareja no hizo público el nacimiento de su hija en diciembre del 2021, la novia del actor compartió una foto de la manita de la niña quien, se presume, llegó al mundo en el otoño del año pasado.

Por primera ocasión, el actor habló de su hija a quien, reconoció que sí le cambia los pañales. Siempre cauteloso con lo que comparte con la prensa sobre su intimidad, Gael confesó: “Hay que cambiar pañales, sí, definitivamente, ni modo, no se cambian solos”, comentó divertido. Cuando su novia hizo público su embarazo, el año pasado, el actor también emitió sus primeros comentarios al programa de Pati Chapoy donde dijo sobre su tercera paternidad: “Bien muy bien, gracias. Todo bien, sí, ando muy contento de verdad, muchísimas gracias por eso”, confesó el año pasado el actor luego de que se diera a conocer que su tercera hija venía en camino.

Durante esta entrevista, Gael también fue cuestionado sobre la posibilidad de, en el futuro, grabar un tema musical con Guillermo del Toro con quien lo vimos cantar el recientemente en el Festival de Cine de Cannes el tema Me cansé de rogarle, en un acto de espontaneidad: “Como él dice, no hay que picarle la panza al sapo, porque uno canta. A ver, ojalá, estaría divertidísimo trabajar con él”, dijo. Lo que sí no descartó fue el trabajar como actor con el tapatío con quien tiene una entrañable amistad desde hace mucho tiempo: “Me encantaría”.

Aunque no pudo dar muchos detalles de su ingreso al Universo de Marvel como el Hombre Lobo, comentó: “No puedo hablar de ese proyecto, pero sí, ahí está, lo que está anunciado es lo que se sabe”. El actor se convertirá en el primer mexicano en formar parte del elenco de este cómic que será un especial para Halloween que se transmitirá a través de Disney +. Desde que se dio a conocer que será el mexicano quien dé vida a este mítico personaje de ficción, los fans del actor esperan con ansias verlo en el que se ha convertido en uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera.

Después de 10 años, gana su lucha legal

Hace más de una década, Gael García Bernal comenzó una batalla legal en contra de una empresa transnacional de whisky por el uso de su imagen sin su autorización. Después de un largo litigio, el mexicano celebró su triunfo legal: “Para cualquier persona que no le hayan pedido permiso para que una trasnacional haga algo con su imagen, para hacer un comercial con su imagen. Sí, me siento muy agradecido con el trabajo que ha hecho todo el cuerpo de abogados que se han dedicado a esto también, porque es un precedente para otras personas, para que no los pisoteen. Llegan a haber estas trasnacionales que defienden de alguna manera la legalidad y a la hora de la hora terminan siendo los peores manejos”, explicó en entrevista para el programa de Pati Chapoy.