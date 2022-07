Juan Pablo Medina a un año de su crisis de salud: ‘Lo que más agradezco es el apoyo de la gente’

En agosto próximo se cumplirá un año del día en que Juan Pablo Medina ingresó de urgencias al hospital por un fuerte dolor abdominal: “Vieron que tenían coágulos en el intestino y en las piernas. Por fin encontraron el diagnóstico definitivo: había sufrido un infarto silencioso”, le contó en marzo pasado, el actor a su amigo Óscar Uriel en una entrevista para GQ. Después de 12 meses de recuperación, el histrión está listo para regresar al trabajo en un proyecto que comenzará esta semana. En entrevista con el programa Sale el Sol, el actor habló de su recuperación y de cómo ha salido adelante, luego de que le tuvieron que amputar una pierna derivado de aquella crisis de salud.

Satisfecho con los avances que ha tenido en los últimos meses, Juan Pablo abrió su corazón en esta conversación donde quiso agradecer a todos los involucrados en su recuperación: “Lo que más agradezco es el apoyo de la gente, eso es el motor principal”. Reconoció que, sin bien la situación le resultó siempre muy retadora, siempre la enfrentó con la mejor actitud: “Agarrarte de gente que te está ayudando, te está apoyando y que te ama”, comentó. El actor confesó que una de las cosas que más miedo le daban tras salir del hospital era enfrentarse de nuevo a la vida, ahora en su nueva condición: “Te vienen muchísimas preguntas, dudas. Primero, si vas a poder salir de esta; segundo, qué va a pasar después, cómo va a ser tu vida después, si vas a volver a trabajar, si te van a volver a invitar a trabajar y qué vas a poder hacer”, dijo.

Juan Pablo recordó que, tras abandonar el hospital, vino una fase que sintió como un renacer: “Empieza una etapa de reinventarte y de saber qué puedes hacer”. En su caso, el temor de no volver a actuar se hizo presente; sin embargo, tras su crisis de salud, las ofertas para él no han faltado: “Afortunadamente sucedió y he tenido propuestas de trabajo, empezando por ahí, yo pensé que iba a ser complicado y nada”, reconoció el actor quien eligió el proyecto con el que regresará a la actuación, una situación que lo tiene muy satisfecho.

Aunque no reveló el nombre del proyecto con el que regresará, adelantó que está rodeado de un gran equipo: “Empiezo mañana, desafortunadamente, no puedo decir qué es. Estoy feliz, porque voy a regresar a trabajar con amigos, no pude haber regresado en mejor proyecto que esté, porque hay amigos y me siento tranquilo, además la producción me ha tratado increíble, ha sido de ‘¿qué necesitas?’, ‘¿qué tanto puedes?’”. El actor habló de cómo se siente al ver imágenes de trabajos que hizo antes de su crisis: “Van a salir pronto dos proyectos que hice antes, también es lindo, impactante un poco, verme en algo que pasó antes de lo que me pasó”, agregó el histrión.

Su novia, un gran apoyo

Además de su familia y el cuerpo médico que lo apoyó, Juan Pablo Medina contó en este proceso con el cobijo de su novia, la actriz Paulina Dávila con quien reapareció públicamente en abril pasado, durante el estreno de la puesta en escena Hamlet en el Teatro Milán. En aquella ocasión, el actor aprovechó las cámaras para agradecer a su novia: “Es importantísima la ayuda de Paulina, de mi familia, de mis papás, mis hermanos. Mi papá es médico, entonces, desde el primer momento estuve rodeado de especialistas afortunadamente y lo digo desde el privilegio, la verdad me siento afortunado”, comentó. Tras aquel problema de salud, Juan Pablo admitió que ve la vida desde otro lugar: “Valoro todo, estoy muy contento de estar aquí, siempre me la he pasado muy bien y he sido una persona muy positiva de tener lo que tengo, ahora aprovechando cada vez más cada momento y cada instante”.