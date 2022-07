Khloé Kardashian y Tristan Thompson están esperando a su segundo hijo juntos

En medio del viaje familiar que disfrutan en las Islas Turcas y Caicos, Khloé Kardashian se ha convertido en noticia internacional y no por la espectacular figura que presume en esta escapada a la playa, sino por el reporte de que está esperando su segundo hijo con Tristan Thompson a través de un vientre de alquiler. Esta tarde, luego de que TMZ difundió la noticia citando a varias fuentes cercanas a la menor de las Kardashians, People pudo confirmar con la representante de la estrella de reality dicha información. Se sabe también que el bebé está a semanas de llegar al mundo, incluso se reveló el mes de la concepción.

Recordemos que, desde finales del 2020, Khloé Kardashian y Tristan Thompson estaban planeando convertirse en padres nuevamente; sin embargo, luego de la última traición del basquetbolista, la socialité tomó la decisión de terminar su relación. Ahora se sabe que el segundo bebé de Khloé ya venía en camino cuando se enteró de la demanda por paternidad que la modelo, Maralee Nichols, de 31 años, interpuso en contra de Tristan quien, se comprobó es papá de Theo, de 6 meses de edad. Durante la última temporada del reality familiar, ahora transmitido por Hulu, se dio a conocer hace poco la reacción de Khloé y del resto del clan a la nueva indiscreción de Thompson quien en el pasado ya tenía un historial de infidelidades.

A pesar de que la pareja terminó en enero pasado, luego de que la noticia de la nueva paternidad estallara, la socialité está feliz con la próxima llegada de su segundo hijo: “Podemos confirmar que True tendrá un hermano que fue concebido en noviembre”, comentó el representante de la empresaria a People. La fuente también reveló: “Khloé está increíblemente agradecida con la extraordinaria madre subrogada, por una bendición tan hermosa”, añadió. Por último, pidió respeto para la socialité en este instante tan especial: “Nos gustaría pedir amabilidad y privacidad para que Khloé pueda concentrarse en su familia”, solicitó la mánager de la menor de las Kardashian.

Otra fuente, también contactada por el sitio mencionado reveló que la llegada de ese nuevo bebé no implica una reconciliación entre la empresaria y el futbolista: “Khloé y Tristan no han vuelto a estar juntos y no han hablado desde diciembre de otro tema que no sean asuntos de la crianza compartida”, comentó. También se dio a conocer que para la hija de Kris Jenner fue un golpe muy fuerte enterarse de la nueva paternidad de Tristan a quien le había dado una oportunidad, luego de la traición que él cometió con Jordyn Wood, quien en su momento fue mejor amiga de Kylie Jenner: “El bebé fue concebido a través de un sustituto antes de que se revelara a Khloé y al público que Tristan iba a tener un bebé con otra persona en diciembre”, se dijo.

El nacimiento de True

Esta situación nos hace recordar el nacimiento de True, la primogénita de Khloé quien llegó al mundo en abril de 2018, Cleveland, ciudad donde jugaba su papá en ese momento. La bebé fue recibida por toda su familia en medio del primer escándalo del basquetbolista quien, sólo horas antes de convertirse conocer a su bebé apareció en un video en situación cariñosa con algunas mujeres en un club nocturno. A pesar de la indiscreción, en aquel momento, Khloé dejó antepuso a su hija y permitió que Thompson formara parte de la gran bienvenida que los Kardashian organizaron en el hospital para la pequeña True quien, próximamente debutará en su papel de hermana mayor.