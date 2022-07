Así se ve el elenco de 'Rebelde' en la segunda temporada de la serie

Después del éxito que representó el estreno de la serie Rebelde en Netflix, la nueva generación de cantantes fue recibida con los brazos abiertos por la audiencia que ya espera la segunda entrega. Será el próximo 27 de julio cuando esta historia regrese a la pantalla chica con su nueva temporada en la que, nuevamente veremos a Andrea Chaparro, Azul Guaita y Sergio Mayer, volverán a brillar por sus talentos. La audiencia no fue la única que recibió muy bien la nueva versión de esta historia, Maite Perroni, quien fue parte del elenco que después triunfó mundialmente con el grupo RBD dijo sobre la serie: “Me da mucho gusto, creo que el proyecto de Rebelde es un proyecto que tiene mucho que decir a las nuevas generaciones. En nuestro momento disfrutamos mucho poder contar nuestra historia, nos reímos, la pasamos muy bien, llevamos mensajes positivos”, confesó.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

En ese sentido, esta versión de Rebelde también guarda importantes mensajes para la juventud actual en la que la hermandad de los estudiantes de esta famoso Elite Way School donde esta temporada se enfrentarán a las reglas de un profesor nuevo que llegará con nuevas ideas, como de separar el grupo que desde la primera temporada formaron los chicos. En esta nueva entrega temas de las redes sociales acapara la trama y los jóvenes enfrentan un reto impuesto por el nuevo director el señor Gus Bauman, interpretado por Flavio Medina: “Todo se vale, mientras tanto se vuelvan virales”, se le escucha decir en el trailer de la nueva temporada.

VER GALERÍA

A esta nueva temporada se integran dos nuevos estudiantes Okane e Ilse, quien ingresó al colegio a través de una beca. En esta entrega, los estudiantes deberán competir entre ellos para conseguir ser elegido del director, el ganador obtendrá su primera producción musical y será lanzado al estrellato: “Solistas. Un futuro mejor está en sus manos”, es la invitación del nuevo director a los alumnos para desintegrar la banda que crearon en la primera temporada donde los vimos interpretar icónicas canciones, no sólo de RBD, la nueva generación del EWS es tan versátil que hasta éxitos de Selene interpretó en la primera temporada.

Los mexicanos en Rebelde

En esta nueva generación de rebeldes hay tres integrantes que han ganado popularidad en redes tras el estreno de la primera entrega. Andrea Chaparro, Azul Guaita y Sergio Mayer se han convertido en los consentidos del público al mostrar su talento, no sólo como actores; sino también como cantante, pues los tres poseen una voz con la que ya comenzaron a cautivar a la audiencia. Además de ser mexicanos, los tres artistas tienen algo en común, están acostumbrados a la atención mediática, Andrea, debido a que es hija de Omar Chaparro y Sergio de Bárbara Mori, mientras que Azul comenzó su carrera desde muy pequeña y actualmente sostiene un romance con Sebastián Poza, hijo de Mayrín Villanueva y Jorge Poza.

VER GALERÍA

Gracias a las grabaciones de la amistad entre el elenco surgió, de hecho, Azul y Andrea acudieron juntas al programa Pinky Promise donde confesaron que se volvieron muy cercanas desde la serie. En esta entrevista, Andrea confesó que el peor beso de su vida fue con Sergio Mayer Jr, pero porque fue como parte del guion: “Fue un beso enfrente de 40 personas”. En esta charla Azul presumió la foto que tenía vestida de Rebelde al lado de Anahí: “Tenía como 4 años, era muy fan, pero me daba pena y no me quería tomar foto con ellos ese día entonces salgo enojada”, comentó asegurando que sigue admirando mucho a la cantante.