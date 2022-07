Ingrid Coronado habla sobre su duro proceso de sanación: ‘Yo estaba muy enojada con Dios’

Este jueves se cumplirán 15 días del sensible fallecimiento de Fernando del Solar, exesposo y padre de los dos hijos menores de Ingrid Coronado, Luciano y Paolo, a quienes ha estado apoyando al máximo para atravesar el doloroso duelo por la partida de su papá. Después de compartir en su programa de radio cómo, de la mano de varios especialistas, está enfrentando la ausencia del argentino quien murió a causa de una neumonía. Hace unos días, se estrenó la entrevista que la conductora le concedió a Isabel Lascurain, para su canal de Youtube, una charla en la que, como nunca, Ingrid habló de cómo vivió la enfermedad de Fernando y sobre su proceso de sanación. Para evitar especulaciones, la integrante de Pandora dio a conocer que esta conversación se grabó el pasado 30 de junio, días antes de la muerte del presentador.

Más sincera que nunca, Ingrid le contó a Isabel lo complicado que fue para ella recuperarse del cambió que representó en su vida divorciarse de Fernando del Solar en medio de tanta atención mediática: “A pesar de no ser practicante, yo crecí en un marco católico. Cuando pasó todo lo desagradable, yo estaba muy enojada con Dios yo decía: ‘Dios mío, ¿por qué estás permitiendo que me traten así, si no lo merezco’”, recordó Ingrid. Ante la adversidad, la conductora tuvo que reconciliarse con su fe y así lo explicó: “Hasta que llegó un punto en el que dije: ‘O confío en Dios o confío en Dios, porque no tengo a nadie más de quién agarrarme, finalmente tengo que empezar a creer que las cosas pasan por algo y en ese momento empecé a hacer este ejercicio de ‘Dios mío ahí te encargo esto, porque yo no puedo, ayúdame y guíame’”.

Fue cuando Ingrid fortaleció su fe que pudo comenzar a sanar: “Empecé a soltar todo esto que me estaba pasando a un ser superior, pensar que es el universo, la vida, los ángeles, a Dios, a lo que queramos, pero sí llega un punto que debemos aprender a silenciar de alguna manera a nuestro ego a poner un poco a raya nuestra soberbia y darnos cuenta que solos no podemos. En el momento en el que decimos: ‘Ahí te encargo’, las cosas empiezan a cambiar como por arte de magia”, dijo. En esta plática, Ingrid confesó que cuando se enfrentó al diagnóstico de Fernando, fue una etapa muy complicada para toda la familia: “Ahora que lo veo a distancia, yo lo viví como si la enferma fuera yo. Todo el tiempo estuve queriendo ver qué es lo que la vida me quería decir”.

Después de las grandes lecciones que le dejó su divorcio, Ingrid habló del proceso de sanación que culminó en el lanzamiento de Mujerón, el libro que se encuentra promocionando y en el que comparte todas las herramientas que ella utilizó para salir adelante. De las cosas que cambiaron para siempre en su vida, como el hecho de aceptarse tal cual es: “Antes sí me sometía a muchos tratamientos que me estaban dañando y ahora ya no me pongo nada, me pongo mis cremitas, ya no atacándome, porque además, en mi caso, nunca veía en el espejo lo que quería ver, decía: ‘Ahora necesito menos arrugas, necesito ser más delgada, necesito verme tonificada’. Hasta que descubrí que lo que vemos en el espejo es que nos vemos a nosotros, no vemos al cuerpo, nos vemos a nosotros”, reconoció.

Ingrid abierta a encontrar el amor

Sobre su estado civil desde su divorcio con Fernando del Solar, Ingrid Coronado fue sincera y reconoció que no está cerrada al amor, pero ahora tiene muy claro cómo debe ser el hombre y la relación que quiere: “No quiere decir que yo quiera estar sin pareja toda mi vida, simplemente hoy estoy consciente de que quiero una pareja que me sume, me que acompañe y que estoy dispuesta a esperar el tiempo que sea necesario para que ese hombre, ese señorón llegue a mi vida y llegará, estoy, convencida, estoy segura”. Por último, Ingrid confesó que este proceso de soledad la ha hecho encontrar en las lágrimas una gran medicina: “Sí algo en la vida me ha servido ha sido llorar. Llorar es lo más sano del mundo, te puede salvar la vida”, comentó.