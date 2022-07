Con orgullo, Ana Bárbara revela que Paula Levy está por ingresar a la universidad

Ahora que Ana Bárbara pasa una temporada en la Ciudad de México trabajando como juez de La Academia 20 años sus encuentros con la prensa son cada vez más cercanos, en el último, la cantante fue cuestionada sobre Paula Levy, hija de la fallecida Mariana Levy y José María Fernández. Recordemos que, durante el matrimonio de la cantante con El Pirru, ella crió a sus hijos, Paula y José Emilio, como propios, razón por la cual, hasta el día de hoy mantienen una relación muy cercana. Hace poco, Ana Bárbara habló de la salud de Paula quien padece una afección cardiaca de la que aseguró se encuentra bien. En su última entrevista, Ana Bárbara volvió a ser cuestionada sobre la joven quien contó, está por comenzar sus estudios universitarios.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Después de un par de años sabáticos, tras concluir sus estudios de preparatoria, Paula está lista para retomar su camino académico, una situación que tiene muy emocionada a Ana Bárbara quien contó en entrevista con Ventaneando: “Sí, siempre estamos en contacto, está por entrar a la universidad, está muy bien mi niña”, comentó orgullosa. Con el mismo cariño con el que la cantante habla de ella, Paula también ha hecho referencia con los medios de la gran relación que tiene con Ana Bárbara: “Estamos en comunicación y si en algún momento necesito un consejo, apoyo o lo que sea, yo sé que cuento con ella”, comentó Paula en diciembre de 2020 en entrevista con Venga la Alegría.

VER GALERÍA

En aquella entrevista que Paula Levy concedió a varios medios de comunicación a las afueras de Televisa, la joven quien, en aquel entonces apenas acaba de cumplir la mayoría de edad, comentó que no tenía muy claro a qué quería dedicarse, por lo que se daría un tiempo para tomar la decisión: “Yo tengo 18 años y estoy en este proceso de buscar mi camino y la búsqueda de mi verdad. Tengo la intención de probar todo lo que me llame la atención sin cerrarme a algo”, explicó en aquella ocasión de acuerdo con el programa De Primera Mano. Aquella vez la presencia de la joven en Televisa acaparó todas las miradas, pues se especuló que estaría preparándose como actriz.

Al parecer, después de un par de años de búsqueda, Paula está lista para ingresar a la universidad, aunque, eso sí, Ana Bárbara no especificó qué carrera eligió la joven. Aunque todo parece indicar que ya decidió por una licenciatura, durante su visita a Televisa, la joven no descartó seguir los pasos de su mamá, Mariana Levy, en la actuación: “¿Qué van a pensar?, me van a comparar con mi mamá. Voy a probar absolutamente todo lo que sienta que necesite probar y me voy a quedar con lo que me enamore”, comentó cuando le preguntaron sobre la posibilidad de comenzar una carrera en la actuación: “Estoy viendo la posibilidad”, dijo.

VER GALERÍA

¿Qué opina su papá?

Sobre el futuro de Paula, José María Fernández, ya había hablado el año pasado cuando, durante una entrevista con el programa Sale el Sol confesó que apoyaría a su hija en lo que eligiera: “Está pensando muy bien a qué se quiere dedicar y yo creo que eso está muy bien porque tomar decisiones así apresuradas te hace que cambies de carrera, que no estés seguro, entonces se está dando su tiempo para ver qué es lo que quiere y eso me parece importantísimo y cuando sepa seguramente brillará y hará una estupenda carrera”, comentó El Pirru. Sobre la labor de Ana Bárbara con sus hijos, reconoció: “Recuerden que ella los tomó cuando Emilio tenía 8 meses y no sólo fue una imagen materna, fue en acción una madre para ellos y yo siempre le estaré muy agradecido”.