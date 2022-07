Con mucha ilusión, Sofía Rivera Torres busca su vestido de novia

Después de anunciar que estaban planeando su boda religiosa, luego de que Eduardo Videgaray obtuvo la disolución de su primer matrimonio, Sofía Rivera Torres ya comenzó a buscar el que se convertirá en su secreto mejor guardado para el día de su enlace religioso: el vestido. A través de su cuenta de Instagram, la conductora de ¡Qué importa! compartió con sus seguidores algunos detalles de cómo se imagina el diseño con el que el dará el “sí, acepto” a su esposo frente al altar. Emocionada por comenzar con estos preparativos, la también actriz reveló que esta semana tiene su primera cita para conocer las tendencias en vestidos de novias. Sofía compaginará los preparativos de su boda por la Iglesia con su regreso a la actuación en otra producción de Televisa de la que todavía no ha contado más detalles.

Siempre transparente con sus seguidores en Instagram, Sofía habló de cómo van los preparativos de su enlace religioso con Eduardo Videgaray: “Respecto a la boda, tengo noticias. La neta, la neta, a mí lo que me importa de la boda es la parte de la moda, me encanta”, reconoció. La conductora admitió que le encantaría estar tan involucrada en el diseño de su vestido de novia, como lo estuvo para el atuendo que usó en su primera boda con el conductor: “Si se acuerdan yo, para la boda civil, diseñé, de la mano de Amaraby, el traje espectacular que usé en mi boda civil. Justo dije, no quiero quemar el súper vestidazo, porque quería guardarlo para la boda religiosa”, dijo emocionada.

Sofía dio a conocer que esta semana comenzará a buscar el vestido ideal para el día más importante de su vida: “Este jueves tengo mi primer fitting de vestidos, entonces estoy súper emocionada, es la primera vez que voy a ver vestidos, como que no tenía idea si vas con alguien, vas solita, es cuando llevas a tu mamá y a tu hermana o llevas a tus amigas”, confesó. Debido a que será su primer encuentro con las tendencias, la conductora decidió que comenzará la búsqueda en solitario: “Apenas me voy a probar cosas, entonces que nadie me acompañe, que es lo que voy a querer. Estoy súper emocionada, saben que esa es la parte de más me apasiona y más me entusiasma que no lo quise quemar en la boda civil, dije lo voy a guardar”, contó.

Desde su boda civil, Sofía ya había recibido ofertas de algunas firmas de novias que la buscaron para confeccionar su vestido: “Me acuerdo que, en ese momento, me escribieron algunas marcas, algunas boutiques y les dije: ‘No, la verdad me quiero esperar para ver qué está disponible cuando se acerque la fecha de la boda'”, contó. Debido a que ha soñado con su boda desde niña, Sofía tiene muy claro cómo será el estilo de su enlace: “¿Saben de qué tengo ganas de boda?, si alguien ubica un lugar que sea así, plis díganme: Tengo ganas de que mi boda sea en una mansión viejita, abandonada, tipo la fiesta de Great Gatsby, así como un patio grande, una cosa espectacular”, les contó hace unas semanas a sus seguidores en Instagram.

¿Cuándo será su boda religiosa?

Desde que los novios tuvieron luz verde para comenzar con los preparativos de la boda pusieron manos a la obra y aunque el plan era casarse lo antes posible, Sofía Rivera Torres ya compartió cuándo podría realizarse el esperado enlace: “Ojalá pronto podamos festejar con todos ustedes. La verdad es que por temas laborales y siendo totalmente realistas, yo creo que será hasta principios del próximo año que hagamos nuestra boda, pero me súper entusiasma”, le confesó hace un par de semanas a sus seguidores a quienes también les compartió que no quiere para su boda: “Preferiblemente aquí en la Ciudad de México, me gustaría que fuera con ese vibes de mansión abandonada no las Vizcaínas, no el exconvento de no sé qué, no San Hipólito, o sea mansión, mansión, una casa vieja, colonia, se me hace súper glamouroso y súper cool, ¿conocen un lugar así?”, confesó.