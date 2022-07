Michelle Renaud y su hijo Marcelo, disfrutan de una divertida visita al lugar más mágico del mundo

A punto de concluir las grabaciones de La Herencia, Michelle Renaud viajó a Miami para promocionar el próximo estreno del melodrama en Estados Unidos, donde se transmitirá a través de la pantalla de Univisión. Con el objetivo de convertir este viaje de trabajo en uno de placer, la actriz consintió a su hijo Marcelo con una visita al lugar más mágico del mundo, Walt Disney World, en Orlando. Tan divertida como Marcelo, Michelle disfrutó de principio a fin su estancia en el parque de diversiones donde posó para las fotos más divertidas al lado del niño. A través de su cuenta de Instagram, donde hace unos días recordó a su mamá, a 8 años de su partida, la actriz publicó un álbum con las instantáneas más entrañables de esta aventura con su hijo Marcelo.

Este fin de semana, Michelle sorprendió a Marcelo con esta visita a Walt Disney World, donde utilizaron el castillo de las princesas como telón de fondo para las fotos más especiales de este viaje en el que ambos disfrutaron como niños: “Vivimos en un mundo mágico. Solo hay que ver las señales y no ignorarlas, te van marcando el camino al que quieres llegar”, escribió Michelle como descripción del álbum de fotos que posteó. Hace poco, la actriz confesó en entrevista para Hoy por qué le gusta compartir estas instantáneas tan familiares en Instagram: “Las redes sociales, para lo que a mí me sirven es para dejar huella, si el día de mañana que diga Marcelo: ‘¿Quién era mi mamá?’ y se meta y vea, por eso me gusta ser trasparente”, dijo.

En las imágenes aparece Michelle Renaud, con un look totalmente Disney que consiguió con unas orejas de Minnie Mouse y playera de Mickey Mouse, mientras que Marcelo eligió una playera de su personaje de ficción favorito, Spiderman. Madre e hijo quisieron que estas no fueran las típicas fotos, así que se pusieron creativos a la hora de posar y en una saltaron aparentando que volaban. Aprovechando su estancia en Miami, Michelle y Marcelo también han estado disfrutando de divertidas jornadas en la playa donde la actriz ha acaparado todas las miradas con su espectacular imagen veraniega.

Aunque está disfrutando al máximo, Michelle no se olvida de su trabajo y hace unas horas aprovechó para promocionar el estreno de su telenovela que, esta noche, llegará a los Estados Unidos: “La Herencia más bonita que me dejó este proyecto son estos seres tan maravillosos que amo. La mejor historia de amor, llena de retos y emociones desbordadas”, escribió al lado de varias imágenes con sus guapos compañeros actores. En las últimas semanas, el rumor de que Michelle Renaud tiene una relación con Osvaldo Benavides, han tomado fuerza; sin embargo, la actriz negó dicha información: “Hicimos una película juntos. Hay una película súper padre, pero imagínate si me pongo a hablarte de todos mis conocidos, de todos mis amigos”, dijo hace unos días en entrevista con Telemundo. Donde respondió con un “sí”, cuando le preguntaron si estaba soltera.

Marcelo, lo más importante

Ajena a los señalamientos de un posible romance, Michelle aseguró que está enfocada en su papel de mamá: “Lo más importante que tengo es mi bebé y la maternidad”. Reiteró que no tienen ninguna relación amorosa: “Yo no estoy enamorada de nadie, yo estoy enamorada de la vida y de mi hijo”, explicó. “Yo siempre voy a estar abierta al amor”, agregó. Por último, la actriz pidió respetar su vida privada y la forma en la que la quiere manejar frente a las cámaras: “Creo que mis relaciones personales, son personales, algunas las expondré en redes cuando sienta hacerlo, algunas las guardaré, pero chicos, pero acuérdense que también se vale conocer a las personas, no nada más, conocer alguien no significa que ya te vas a casar y todo lo que inventan”, dijo.