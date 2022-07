A 8 días de su partida, la viuda de Fer del Solar, lo recuerda: ‘Gracias por haber existido’

Desde la partida de Fernando del Solar no hay un solo día que Anna Ferro, su viuda, no lo recuerde en redes sociales donde ha estado compartiendo algunos mensajes honrando su memoria. Después de dar el último adiós al conductor en un íntimo funeral al que únicamente acudió su familia y sus más cercanos, Anna dedicó un sentido mensaje a 8 días del sensible fallecimiento del conductor quien murió a consecuencia de una neumonía, de acuerdo a su viuda quien, durante una conferencia de prensa reveló que continuará con el legado altruista de su esposo quien con la frase “arriba corazones”, mostró siempre su lado positivo.

A través de Instagram, Anna Ferro compartió una imagen de Fernando del Solar con la que quiso honrar su memoria a una semana de su muerte: “Amore mío de mí… hoy hace 8 días partiste, para llenarte de más luz. Sabes, dejaste detrás mío un ejército de amigos de luz, una familia hermosa, tengo 3 guerreras detrás mío (mamá Rosa, mi genia cuñis Maru y la bondad de mi cuñis Romi) y tanta gente que te ama y que sé que jamás dejarán de amarte, porque tú lo único que sembraste fue amor. @Fernandodelsolar gracias, gracias, gracias por haber existido, por haberme escogido, por amarme tanto. Sigue brillando mi ser de luz”, escribió la viuda del también actor.

Fue el amor de la prensa y el público lo que motivó a Anna Ferro a ofrecer una conferencia de prensa en la que habló de lo difícil que ha sido para ella la despedida de su esposo: “Nos complementamos muchísimo y por eso es doloroso poder decir adiós a un ser de luz, pocos hombres como él, pocos”, confesó su viuda quien pidió a los seguidores de Fernando recordar su espíritu generoso: “Yo les pido que sigamos con su legado”. La nutrióloga reveló en este encuentro con la prensa las causas de la muerte del argentino: “Él salió del cáncer, sus pulmones quedaron muy afectados con 20 radiaciones, 59 quimioterapias y lo logró, este mensaje es para todos aquellos que han tenido cáncer es que sí se puede”.

La viuda del conductor compartió cuál fue su última voluntad: “Que lo cremaran, que lo estuvieran velando unos días, porque él tenía la creencia de que podía ir a visitar a todos, que no lo cremara inmediatamente, eso es lo que él decía y se está cumpliendo lo que él pidió”. Tal como lo había adelantado, hace apenas unos días, Anna acudió a la funeraria para recibir las cenizas de su esposo, según las imágenes que esta tarde se transmitieron en Ventaneando, Ferro estuvo acompañada de doña Rosa, mamá del conductor y de Romina, su hermana, de quienes se ha estado apoyando durante el duelo: “Destrozada, solamente quisiera que él regresara, pero sé que no es así”, le confesó Anna a la prensa.

Anna, cerca de los hijos de Fernando

La viuda de Fer reveló también que uno de los encargos de su esposo fue seguir en contacto con Luciano y Paolo, los hijos que procreó con Ingrid Coronado. Siguiendo al pie de la letra sus peticiones, hace unos días, Anna compartió una imagen del encuentro que los chicos sostuvieron con Francesca, hija de la nutrióloga: “Amore mío, sé que tú tuviste que ver con esta reunión, gracias por ayudarme a ver juntos a nuestros hijos. Los tuyos, los míos y nosotros. Te amo hasta el infinito. Gracias por tanto @Fernandodelsolar. Siempre serás el amor de mi vida”, escribió como descripción de esta imagen en la que deja claro que se mantendrá cercana a los hijos de su esposo.