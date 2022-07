Santino sorprende a su mamá, Grettell Valdez, en su cumpleaños

Desde hace un par de semanas, Grettell Valdez arrancó los festejos por su cumpleaños número 46. Rodeada por amigas como Geraldine Bazán y Claudia Álvarez, la actriz celebró su pre-fiesta, un evento que se convirtió en la antesala de la celebración que esta noche disfruta en su casa cobijada por sus amigos más cercanos. Antes de brindar con los suyos, la cumpleañera se dejó consentir por su hijo Santino quien la despertó esta mañana con una serenata en la que entonó el Feliz cumpleaños. El adolescente compartió el entrañable momento donde, esta tarde, también posteó imágenes de la sorpresa que le preparó a su mamá.

A través de sus historias en Instagram, Santino compartió con sus seguidores lo que tenía planeado para ella: “Como pueden ver hoy es el cumpleaños de esta mujercita muy bonita, 22 años acaba de cumplir”, se le escucha decir en un clip donde vemos a la actriz en pijama dándole un tierno beso a su hijo. El adolescente dio a conocer que la cumpleañera tendría un día muy ajetreado: “Hoy la vamos a celebrar con una comidita y al acabar todo, tiene una reunión”, contó Santino quien, horas después posteó varias imágenes con su mamá y el pastel en el que la actriz sopló las velitas este año. En las fotos destaca la presencia de la mascota de la actriz quien forma parte de su familia.

En su feed, Santino compartió una linda instantánea en la que, entre globos de colores, Grettell sonríe para la cámara: “Te amo mamá. ¡Felices 22! Eres la mejor”, escribió su hijo en su feed. Por su parte, Grettell reaccionó muy emocionada al gesto de Santino a quien le escribió: “Te amo hijo, gracias por alegrar mis días”. La actriz también retomó las imágenes que su hijo compartió, pues todo el día se dedicó a retomar las felicitaciones que a través de redes sociales le han hecho llegar la familia, amigos y fans de Grettell quien, después de celebrar con su hijo, comenzó a recibir a los invitados a su fiesta.

En sus historias, la actriz compartió varias fotos y videos de la espectacular decoración de su fiesta de cumpleaños donde, en un área para tomar fotos se lee: “Todo con amor”, la frase favorita de Grettell. En otro clip se ve a Alejandra Barros, Yordi Rosado y René Strickler entre los invitados: “¡46 años, salud!”, se le escucha decir a Grettell en otro video donde la vemos brindando con sus invitados. Hace un año, la actriz se sinceró en entrevista con Yordi Rosado en la que, como nunca, habló de su historia de vida y el gran amor que le tiene a su hijo Santino: “Mi única prioridad en esta vida es mi hijo y lo va a ser toda la vida, no me importa lo qué tenga que hacer, pero la única persona que me importa en esta vida es mi hijo y por él hago lo que sea”, dijo.

En esa charla, Grettell confesó cómo ha logrado construir la inigualable relación que tiene con su hijo a quien, nunca le ha ocultado nada: “Yo nunca voy a permitir que me vea triste, que me vea infeliz, porque ahorita que ya está grande, me ha tocado que me dice: ‘No estés triste’ y yo le digo: ‘No, no estoy triste mi amor’, pero ya no lo puedo engañar. La gente me dice: ‘Qué padre se llevan tú y Santino’ y ¿sabes cómo lo he hecho Yordi?, con la verdad, hablando con verdad, diciéndole cómo me siento, lo que me pasa. Y a mi hijo le habló con verdad y por eso le puse Santo puro amor, porque es un espectáculo de niño y tengo al mejor hijo de mi vida”, finalizó.