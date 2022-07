Mariana Ochoa da a conocer que sus diferencias con Ari Borovoy son cosas del pasado: ‘Todo está en orden’

A finales de 2019, cuando se anunció que OV7 dejaría de formar del 90’s Pop Tour, a través de un video Mariana Ochoa dio a conocer que esta decisión había sido unilateral y que la había tomado Ari Borovoy. A dos años y medio de aquellas declaraciones, los cantantes han podido limar asperezas y gracias a la convivencia que están teniendo por los ensayos de la gira con la que celebrarán los 30 años de OV7 han podido olvidar su distanciamiento. Aunque Erika Zaba había dado a conocer que la relación entre los integrantes del grupo no era la misma, tras su reconciliación, en su reciente encuentro con la prensa, Mariana aseguró que la amistad se fortaleció con Ari, incluso lo felicitó por su último logro como productor.

En entrevista con Ventaneando, Mariana Ochoa dio a conocer que las diferencias con Ari son cosa del pasado y que aprovechó para aclarar por qué no acudió al más reciente estreno de su amigo: “Todo está en orden. Incluso quiero felicitar a Ari Borovoy, por el estreno de Mentiras. Nos invitó, yo no pude ir en esa ocasión, pero ya le dije que sí quiero mi boleto, que no se le olvidé”, comentó divertida la cantante. Para confirmar que sí se llevan bien, Erika Zaba se dijo testigo de que la amistad entre Ari y Mariana está intacta. La OV7 aseguró que tal como lo pensaba, el tiempo juntos restauró por completo su relación y ahora el canal del diálogo está fluyendo: “No, nos llevamos muy bien, por eso vamos a podernos dar unas semanas de vacaciones en julio, porque los niños salen de la escuela”, comentó la actriz.

En el video que, en 2019, Mariana Ochoa publicó en sus redes, luego de que BoBo Producciones diera a conocer a través de un comunicado de prensa que OV7 quedaba fuera del 90’s Pop Tour, la cantante, entre lágrimas, dijo: “Esta ha sido una decisión unilateral de la que no se nos dio aviso, no hubo una llamada, no hubo una negociación”. Ochoa aseguró que el resto de sus compañeros, como ella, se habían enterado de esta decisión por este documento emitido por la casa productora de Ari Borovoy quien, tras el distanciamiento con sus compañeros continuó con la gira de los 90’s, de la que OV7 no volvió a formar parte.

La reconciliación de Mariana y Ari

En aquel momento, Mariana y Ari se reunieron para publicar otro clip en el que, aparentemente, había arreglado sus diferencias; sin embargo, durante la pandemia, otro distanciamiento entre ellos ocurrió al no ponerse de acuerdo con los términos de la gira de OV7, esta vez, entre todos los integrantes. En ese clip, la cantante aclaró que los problemas no eran por el tema financiero: “La gente no sabe qué es lo que está pasando, cuál fue nuestro desacuerdo y mi hermano especuló que no me habían pagado, a mí nunca me han fallado en los pagos, también pido una disculpa, porque no es así”, dijo.

Mariana explicó por qué decidió borrar el video en el que aseguraba que no fueron contemplados para tomar la decisión de salir del 90’s: “Estamos reunidos, las cosas se han acordado de una manera muy buena para todos. Simplemente quiero decir que bajé un video que subí ayer en crisis donde se están especulando cosas y solo quiero decir que si alguien me ha limpiado las lágrimas en varias ocasiones has sido tú Ari y lo sabes”, le dijo en aquel momento Mariana a Ari quien prefirió guardar silencio durante todo el clip.