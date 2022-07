Como nunca, Galilea Montijo abrió su corazón al hablar de su papá: ‘Nunca tuve una relación’

En tiempo récord, Galilea Montijo se ha convertido en una de las Netas Divinas más sinceras. Siguiendo la línea de la emoción, en el último programa, donde el tema era la relación de los padres con los hijos, la tapatía habló como nunca de un capítulo de su vida que siempre ha guardado para ella: la ausencia del suyo. Hace un año, visiblemente conmovida, Galilea utilizó un espacio de Hoy para compartir con el público la noticia del sensible fallecimiento de don Gustavo Montijo Talamantes, su padre. En aquella ocasión, la conductora explicó que, a pesar de haberse hecho cargó de él hasta su último aliento, la relación estaba fracturada: “Él decidió regresar a Guadalajara con mi mamá, yo lo acepté por la felicidad de mi mamá”, explicó. A corazón abierto, anoche, la conductora les contó a sus compañeras de Netas por qué nunca pudo ser cercana a él.

Ante la presencia de una especialista en el tema, Galilea expuso su caso y contó: “Hasta el día en que murió él (murió por Covid) nunca tuve una relación, porque nunca estuvo”, dijo la conductora en Netas Divinas. La tapatía narró que la distancia que puso con su papá siempre afectó a su mamá quien soñaba con una reconciliación entre ellos: “Y yo le decía a mi mamá: ‘Tú quieres que yo le perdone algo a alguien que no conocí, que no estuvo en mi vida’”, explicó. Montijo reconoció que tras experimentar la maternidad fue más complicado para ella entender las razones de su padre para alejarse en su infancia: “Aunque sea una llamada de: ‘¿Estás bien?’ o ‘Te puedo ayudar en algo’, es más, ahora que soy mamá, menos lo entiendo, ¿por qué dejó a una niñita que nunca le hizo nada?”, comentó.

Galilea explicó que su papá decidió no estuvo presente durante muchos años; pero en la etapa final de su vida retomó la relación amorosa con su mamá quien, al final fue quien cuidó de él: “Regresa 40 años después, casi 50, a querer que seamos una familia, pero yo no lo conocía, no tengo nada qué perdonarle”. Al escuchar la historia de Galilea, Paola Rojas le preguntó por qué no pensaba en la posibilidad de perdonarlo: “Yo lo estuve haciendo en terapia”. La conductora explicó que por mucho tiempo estuvo trabajando para lidiar con su ausencia: “A mi mamá le duele mucho esta parte de no haber platicado con él, no haberlo perdonado”, reconoció.

Galilea reconoció que después de mucho trabajo interno ha podido superar esta situación: “Yo lo trabajé, yo lo solté, no tengo nada que perdonarle al señor, pero tampoco crean que lo voy a querer nada más porque sí”, explicó. Para la tapatía hablar de se papá siempre ha sido muy complicado, tal como lo dejó ver en Hoy, cuando compartió la noticia de su muerte, un momento en el que no pudo evitar las lágrimas: “A pesar de tener muy pocos recuerdos y muy vagos de mi infancia con mi papá, me entristece, por supuesto su partida. Hace unos 10 años que él decidió regresar a Guadalajara con mi mamá. Dios y la vida me han dado la oportunidad de ver por ambos, de estar al pendiente de ellos y ahora que se fue mi papá, me toca seguir viendo por mi mamá, como lo hice desde el primer día que empecé a trabajar”, dijo en agosto del 2021.

Su esposo, el mejor papá para su hijo

Tras compartir con sus compañeras de Netas Divinas la difícil situación que atravesó con su papá, Galilea reconoció que esa ausencia la hizo buscar para su hijo al mejor papá, un papel que desempeña con excelencia Fernando Reina, su esposo: “Yo siempre lo pensé así, yo quiero a un buen papá, porque yo no lo tuve. Esta esta parte de cómo buscas a tus parejas pensando en tus papás, yo no tuve un papá, entonces a mí sí me interesaba que fuera un buen papá y gracias a Dios lo es. Fer es un gran papá, porque está al 100 con ellos, yo creo que ellos, sí extrañaran ese día a día con papá, pero saben que papá siempre va a estar ahí en las buenas y en las malas, hemos hecho un gran equipo”.