Ingrid Coronado habla del duelo de sus hijos por la muerte de Fer del Solar: ‘No se van a dejar vencer’

A ocho días del sensible fallecimiento de Fernando del Solar, Ingrid Coronado, su exesposa y madre de sus dos hijos, Luciano y Paolo, abrió su corazón en Ingrid y Tamara, el programa que le abrió las puertas de la radio. Dando lecciones de sinceridad, la presentadora habló de cómo está apoyando a sus hijos tras la partida de su papá. Aunque los niños e Ingrid llevan años en terapia, la muerte del argentino los enfrentó a la situación más retadora de toda su vida: “Si bien habíamos estado trabajando mucho en ello, ahora, este desafío se vuelve algo mucho más grande”, explicó. Entre lágrimas, Ingrid habló de la valentía con la que sus hijos le han hecho frente a la partida de su papá: "Debo decir que están haciendo un trabajo hermoso", reconoció.

Siempre de la mano de una especialista, Ingrid compartió con sus radioescuchas la estrategia que está siguiendo con los chicos para enfrentar el duelo: “Me gustaría compartirles algo que me dijo la Tanatóloga que me ha estado asesorando en este proceso. Ella me dijo que tenemos que trabajar tres cosas importantes: pensar menos, sentir más y movernos”, explicó Coronado. Ingrid abrió su corazón durante la sección en la que las locutoras sacan una carta del Tarot y la comentan, para la exGaribaldi, este mensaje definitivamente era para ella en estos momentos: “A veces el Tarot se pone fuerte y que esté saliendo la carta de las emociones el día de hoy cuando, la semana pasada, desgraciadamente falleció el papá de mis hijos no es una casualidad, porque finalmente nosotros llevamos muchos años trabajando en nuestras emociones, había sido una batalla de 10 años muy fuerte”, dijo.

Aunque dio lecciones de entereza durante su diálogo con su público, Ingrid no pudo evitar que la voz se le cortara al ver cómo Paolo y Luciano, a pesar de la tristeza, están haciendo un excelente trabajo con sus emociones: “Para mí ha sido una de las experiencias más difíciles por las que he pasado, pero de las más hermosas, porque el ver cómo le echan ganas (Luciano y Paolo), cómo quieren salir adelante, puedo ver este dolor profundo en sus ojos, pero también puedo ver cómo no se van a dejar vencer y eso es algo maravilloso, que también podemos hacer los seres humanos, el lograr transformar las experiencias difíciles en algo positivo, como lograr tener relaciones mucho más amorosas, reales y cercanas con los demás”, compartió Ingrid.

Un doctorado emocional

Aunque están enfrentando esta situación de la mano de profesionales, para Ingrid y sus hijos, esta situación ha sido muy retadora: “Puedo decirte que en esta situación sí estamos en algo así como en un doctorado emocional”, explicó. Ingrid tiene muy claro que para poder ayudar a Luciano y Paolo, es primordial ocuparse de sus emociones que ella está sintiendo: “Si queremos acompañar a nuestros hijos, lo mejor que podemos hacer es trabajar en nosotros mismos, porque es la forma en que podemos conectar con los demás. Estoy segura, que es así, si yo soy capaz de manejar mis emociones, de expresar mis emociones, de gestionar mis emociones, de ordenar mis emociones, eso es a lo que mis hijos van a aspirar, van a absorber, van a aprender”, agregó.

Ingrid aprovechó este momento de sinceridad para dirigirse al público que a través de redes sociales le han enviado mensajes de apoyo ante la difícil situación que está viviendo la familia: “Después de esta experiencia me siento muy agradecida con todas las personas que nos han estado escribiendo, que se han mostrado empáticos, amorosos, que nos han deseado lo mejor, que de corazón, siento que han estado con nosotros en este desafío”. Sobre los ataques a los que también se ha enfrentado, comentó: “Puedo darme cuenta cuando una persona ha trabajado en sus emociones, porque la forma en la que conectan es una forma mucho más profunda y no es desde el juicio. Cuando una persona ha trabajado con sus emociones, pueden decir dos palabras, pero esas dos palabras se sienten cercanas, se sienten que están escritas con el corazón”, finalizó.