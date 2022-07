La especial razón detrás de la visita de Stephanie Salas a Mazatlán

Cuando Stephanie Salas tenía solo 10 años se enfrentó a su primera gran pérdida en la vida: la muerte de su padre. Aunque el destino no les permitió estar más tiempo juntos, para Stephanie los recuerdo junto a él son inolvidables, de hecho, el amor que le profesa a su padre ha logrado transmitírselo a sus hijas, Michelle y Camila, quienes le tienen un gran aprecio al abuelo Micky sin haberlo conocido, para muestra, la cariñosa felicitación del Día del Padre que le dedicó Michelle Salas al fallecido músico. Con el recuerdo de su papá más vivo que nunca, Stephanie Salas tomó un avión y viajó a Mazatlán, Sinaloa, donde se encuentran los restos de su padre a quien recientemente ella y su hermana, la productora Andrea Salas, le mandaron a hacer una nueva lápida.

A través de sus historias en Instagram, Stephanie compartió fotos y videos del encuentro con su papá: “Micky Salas, aquí estás. Te pusimos mi hermana y yo esta lápida nueva, porque ha pasado el tiempo y era importante estar contigo en este espacio de paz. Asumir que también es importante resolver muchas cosas del pasado, aprender un nuevo futuro, aquí y ahora. Te quiero, te amo papá, todo lo que hayas sido, está en mi corazón, aquí se queda y aquí te quedas tú conmigo siempre, aquí en el Puerto de Mazatlán, siempre amamos Mazatlán y aquí viví los mejores momentos contigo. Te quiero Micky”, se le escucha decir en un video.

Debido a que su papá era originario de este puerto, para Stephanie visitar Mazatlán es como tener cerca al músico quien: “Jorge Miguel Salas Vega 1945-1980 Un gran músico y ser humano. Quien dejó su alma en este puerto de Mazatlán”, escribió en otra imagen. La cantante compartió por qué para ella visitar este lugar siempre será una gran idea: “La razón que me trajo al puerto de Mazatlán es y será siempre, visitar a mi amado padre. QEPD Micky Salas”, se lee en otra de sus historias donde la vimos vestida de blanco y utilizando un sombrero con el que se cubrió el sol. Por último, la cantante escribió un fragmento de una de las canciones de su papá: “Sentir, volar, loco estar navegando en el mar. Imagina que tiempo no hay, es infinito en donde estás. Imagina las olas del mar, imagina el velero de la vida en mí, yo lo llevo en mí”.

La entrañable relación de Stephanie con su papá

En 2019, durante una entrevista con su gran amigo Jorge El Burro Van Rankin, Stephanie habló de la estrecha relación que tuvo con su papá: “Mi papá, para empezar, me montaba en la moto que tenía, me cargaba en la cangurera y me llevaba en la moto”. Tras el divorcio de sus papás, sólo dos años después de su nacimiento, Stephanie continuó con la cercana relación con el músico: “Después mi papá se casa con la mamá de mi hermana Andrea Salas, con Eugenia, entonces, yo tengo una hermana y nos empieza a juntar mi papá a Andrea y a mí”, recordó la cantante.

En esta charla, Stephanie recordó la partida de su papá: “Lamentablemente a los 10 añitos, me habla (mi mamá), no sabe cómo darme la noticia de que a mi papá le dio un paro cardíaco muy joven, cumpliendo los 34. Me cambió la vida, el destino, el rumbo, además que me diera mi mamá la noticia, fue muy fuerte”, reconoció la cantante. Debido a la edad que tenía Stephanie en aquel entonces, Sylvia Pasquel decidió que era mejor comunicarle la noticia del fallecimiento después: “Por un tiempo se me ocultó la muerte de mi padre y me enojé mucho, ¿cómo es posible que nadie me informó, que no lo puede despedir?”, dijo Stephanie, en entrevista para Ventaneando el año pasado.