Elizabeth Álvarez y William Levy, unidos en la alegría por el logro de su hijo Christopher

Fue en octubre del 2020 cuando Elizabeth Álvarez y William Levy atravesaron unos de los momentos más complicados como papá tras enterarse que su hijo Christopher, de 14 años, había sufrido un accidente tras volcarse el carrito de golf que conducía. En aquel momento, la familia entera se enfocó en la recuperación del joven quien puso en peligro su carrera como beisbolista. Después de un año y medio de recuperación, hace un par de meses, el primogénito del cubano regresó al béisbol ante la mirada orgullosa de sus padres quienes, esta tarde, se unieron para aplaudir la última victoria del joven en este deporte. Fue a inicios de este año que Elizabeth dio a conocer que estaba separada de William: “¡No hay culpable en esta situación!”, escribió en el texto en el que pidió respeto por el padre de sus hijos y reiteró que siempre serán una familia para Christopher y Kailey.

A través de sus cuentas de Instagram, los actores compartieron varias imágenes del último encuentro de su hijo quien, a pesar del difícil panorama que tenía demostró sus ganas de regresar a la cancha y recuperar el nivel que ha conseguido después de tantos años de dedicación y disciplina: “¡Muy orgulloso de ti campeón! Gracias a Dios por siempre cuidarte y protegerte. Te quiero mucho papi. Son tu mayor fan”, le escribió William a su hijo al lado de varias imágenes del partido que jugó esta tarde. Conmovido por las palabras de Levy, Christopher reaccionó con el mismo cariño: “Te amo papi”, escribió el joven de ahora 16 años.

Por su parte, Elizabeth Gutierrez, mamá de Christopher, también utilizó esta red social para compartir una imagen del encuentro de su hijo, donde vemos al beisbolista esperando su turno detrás del bat: “Te amo hijo mío”, se lee en el feed de la actriz. Para la familia fue muy retador enfrentarse al accidente de Christopher, ya que ocurrió en un momento en el que William tuvo que viajar a Colombia por varios meses para trabajar en la telenovela Café con aroma de mujer: “En este caso en especial, estábamos grabando durante pandemia y obviamente no podías viajar porque tenías la responsabilidad de no enfermar a nadie, porque sino se tenía que retrasar todo y eso costaba dinero y más difícil, porque en ese entonces que yo estaba grabando Café con aroma de mujer”, contó recientemente el actor durante su visita al programa español El Hormiguero.

Visiblemente conmovido, William contó cómo tuvo que separarse de su hijo, en uno de los momentos más complicados para él: “Mi hijo había tenido un accidente justo antes de yo irme a grabar y me tocó irme y dejarlo ahí en medio de la recuperación, tuvo un accidente en un carrito de golf y no pudo caminar por mucho tiempo, por muchos meses y yo era el que lo cargaba, yo y su mamá, estábamos ahí apoyándolo. Me tuve que ir yo y dejarlo ahí, fue un poquito difícil para mí, pero bueno esas son cosas que a veces pasamos nosotros”, reconoció William quien, como pocas veces, dio detalles de este capítulo familiar del que han podido sobreponerse.

El cariño familia, la mejor medicina de Christopher

A pesar de los pronósticos en su contra, Christopher ha podido recuperarse completamente del accidente y desde hace unos meses regresó al béisbol, su gran pasión: “Es un trabajo muy difícil, es complicado. Gracias a Dios ya está bien, después de un año y medio, ya está de regreso en el béisbol. Todos los doctores pensaron que no iba a regresar y con el esfuerzo y las ganas, él lloraba y decía: ‘Sí lo voy a hacer’. Con su fuerza y gracias a Dios ahora ya está jugando de nuevo béisbol en el campo y eso es una felicidad para mí”, contó William en el citado programa. Así como ahora Elizabeth y William se unieron para celebrar este logró, en marzo pasado, también lo hicieron para celebrar los 16 años de su primogénito.