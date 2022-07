Sebastián Rulli causa revuelo por su original manera de celebrar sus 47 años

Con las playas de Zihuatanejo como telón de fondo, Sebastián Rulli celebra este 6 de julio su cumpleaños número 47, una fecha que festejó de una manera muy peculiar. Feliz de estar en compañía de su novia Angelique Boyer (quien el pasado 4 de julio también cumplió años), el actor compartió con sus seguidores de Instagram un álbum con el que dio a conocer cómo la está pasando. Para sorpresa de sus 11 millones de seguidores, el actor posteó varias imágenes en las que, se presume, no trae ropa y en la que dejó ver por qué sigue siendo uno de los galanes de telenovelas consentidos de la televisión.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADA

Según dio a conocer Rulli, la autora de estas fotos fue nada más y nada menos que su novia, Angelique Boyer quien, de manera estratégica, captó varias instantáneas en las que cuidó muy bien no revelar de más: “Gracias mi amor Angelique por darme chance de poner las manitas antes de tomar las fotos”, escribió el cumpleañero. Rulli continuó agradeciendo a la vida por un año más: “Hoy festejo la vida, como Dios me trajo al mundo hace 47 años. Así o más claro, ¡échale agua! Agradecido con la vida y las personas que han sido parte de mi historia, las que están y me hacen tan feliz y por las que faltan por venir. Feliz y pleno. Enamorado y con muchas ilusiones y ganas de seguir dando batalla”, se lee en su feed.

VER GALERÍA

El actor finalizó su mensaje dándole gracias a sus fans, quienes son parte muy importante de su plenitud: “Gracias por tanto amor y muestras de cariño. Consciente de lo bendecido que soy de contar con todos ustedes. No hay nada mejor que compartir y unir fuerzas de buenas vibras para contagiar a los que no tienen la dicha de sentir amor y gratitud. A seguir sumando y multiplicando. Los amo”, finalizó el actor. Con este post, Sebastián alcanzó más de 400 mil likes y un sinfín de mensajes de amigos como Claudia Martín, Glenda Reyna, Renata Notni, Galilea Montijo, José Ron, Adrián Uribe y Diego Deyfrus, quienes utilizaron este espacio para desearle un feliz cumpleaños al actor.

La lista de amor de Angelique Boyer

Así como hace unos días Sebastián Rulli felicitó a Angelique Boyer por sus 34 años, ahora, fue ella quien dedicó un lindo mensaje al actor con quien desde hace unos días se encuentra disfrutando de unas vacaciones en la playa. A través de su feed, la actriz compartió un álbum de estos días al lado del argentino: “Vida de mi amor @Sebastianrulli ¡Feliz cumpleaños! Hoy muchos celebramos tu existencia. Que todos tus deseos se cumplan, qué bendición amanecer a tu lado y que alegría me provoca este día, porque nació el ser que más feliz me hace. Yo sé que es tu cumpleaños, pero el regalo eres tú, para nosotros”, escribió Boyer quien, también reaccionó a sus reveladoras imágenes: “Vida de mi amor. Cada año es más bueno, en todos los sentidos. Te mereces todas las bendiciones, gracias por todo el amor que no das y, no te hagas, podrías subir 10 fotos y yo tomé muchas. Te amo @Sebastianrulli. ¡A celebrar!”.

VER GALERÍA

Angelique aprovechó el cumpleaños de Sebastián para enlistar las cosas que ama de él: “Amo tu personalidad, la manera en que sobrepasas las situaciones difíciles. Amo a tu familia. Lo positivo que eres. Amo esa sonrisa después de un beso, cuando nuestras miradas se encuentran y me haces vibrar, también cuando cantas, sí, cuando cantas, cuando nos preparas un asado y cuando me haces llorar de risa y alburearte es tan divertido, amo lo auténtico que eres. Las locuras que hacemos, amo imaginar mi vida contigo. Te amo con todas mis fuerzas. Que venga una vuelta al sol muy bendecida”, posteó la actriz con motivo del cumpleaños número 47 de su novio.