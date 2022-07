Alex Basteri se sincera sobre sus hermanos Luis Miguel y Sergio: 'Lo más importante para mí es que estén sanos'

A poco más de medio año del exitoso lanzamiento de Basteri Collection, la firma de ropa de Alejandro Basteri, el hermano de Luis Miguel, concedió una sincera entrevista a Alan Tacher para Despierta América en la que, como nunca, habló de su familia y de cómo, a pesar de haber estado muy cercano al medio del espectáculo desde pequeño, debido a la fama de su hermano, el empresario reconoció que todavía no se acostumbra a estar frente a las cámaras: “Desde muy pequeño yo he estado tras bambalinas”, confesó Alex, como le dicen de cariño sus más cercanos, quien en los últimos meses ha platicado con varios medios: “Tengo pánico escénico, pero se me va quitando poco a poco”. En diciembre pasado, el hermano de El Sol concedió su primera entrevista a Pati Chapoy a quien le contó que esta colección está totalmente inspirada en Marcela Basteri, su mamá.

Más sincero que nunca, Alejandro Basteri se habló de capa y como pocas veces habló de la estrecha relación que tuvo con su mamá: “El que más tiempo estuvo con mi mamá fui yo. Yo fui educado por mi mamá y mi papá educó más, bueno manejó más a mi hermano y Sergio es más de mi abuela, entonces yo tengo más el sentimiento maternal”, confesó sobre la importancia de honrar a su mamá en este trabajo empresarial que ha sido un gran descubrimiento para él: “Estoy contento, porque estamos haciendo las cosas muy bien, de hecho, estamos haciendo hasta los termos, es una locura”, dijo muy emocionado.

En ese sentido, Alan Tacher le preguntó si, de alguna manera, sus hermanos, Luis Miguel y Sergio están involucrados en Basteri Colletion, a lo que respondió: “Desde el primer momento que saqué la línea a los primeros que les enseñé fueron a mis hermanos y estaban totalmente contentos con la idea, porque es Basteri”. Alex reveló que la reacción de El Sol fue muy particular: “¡Le encantó!”. Sobre la relación que mantiene con sus hermanos reveló: “Yo me llevo muy bien con mis dos hermanos, tengo una relación muy cariñosa y respetuosa, lo más importante para mí es que estén sanos y bien y bueno, ya no tenemos 20 años, ¿estás de acuerdo?, ya no estamos pegados todo el rato”, agregó.

Como pocas veces, Alejandro dio su opinión sobre Luis Miguel, La Serie, un proyecto en el que también se expuso mucho de su vida: “Es muy emotiva y, gracias a eso, me vienen recuerdo”, reconoció. Cuando Alan le preguntó: ‘¿Te gustó?”, con un rotundo, “totalmente”, Alex respondió. El empresario admitió que sí se compartió mucho de su familia: “En el tema de la serie yo creo que bastante se dijo”. Aunque ya tiene ofertas para elaborar su serie, Alex desestimó esta posibilidad: “Me lo han ofrecido, pero no estoy en eso, estoy dedicado 100% a la ropa, en lo que nos está yendo magníficamente bien”, reconoció.

Las especulaciones en torno a su familia

Debido a que los Gallego Basteri siempre han sido muy herméticos con los detalles de su vida privada, en ocasiones esta situación se presta a que los medios especulen con temas tan delicados con el paradero de su mamá. Aunque nunca había hablado de eso, Alan lo cuestionó sobre la mujer en Argentina que se decía podría ser Marcela Basteri: “Sin entrar en detalles. Mi mamá no sabía hablar bien español”, comentó descartando que la mujer que fue entrevistada por varios medios en aquel país, sea su mamá: “Siempre hay gente que no está al nivel y no pueden opinar de lo que no saben”, agregó. Por último, Alex reveló cómo hace para lidiar con los rumores que siempre han formado parte de su vida: “Hay gente maliciosa, que tiene un sentido diferente a uno, han dicho de todo, de mi mamá, de mi hermano, de mí, entonces, ya llegamos a un punto donde no le damos el valor. La gente se cuelga a veces de situaciones”.