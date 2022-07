Toño Mauri da detalles de la emergencia por la que fue operado: ‘Le pedí a Carla que me llevara al hospital’

Completamente recuperado de la operación que le fue realizada de emergencia hace 15 días por una obstrucción intestinal, Toño Mauri concedió una entrevista a Ventaneando donde compartió detalles de la situación que lo llevó de emergencia al hospital. Desde su casa en Miami, el actor se enlazó vía telefónica con el programa donde narró cómo fue que comenzó el malestar por el que tuvo que ser intervenido. El actor recalcó que esta cirugía no tuvo nada que ver con el doble trasplante de pulmón que le fue practicado hace un año y medio. Hace unos días, Toño reapareció en redes sociales para compartir con sus seguidores algunas fotos de su paso por el hospital, sitio que dejo hace unos días por su propio pie.

Feliz de poder compartir con el público este nuevo testimonio, Toño contó que todo comenzó a mediados de junio: “Fue en la noche del Día del Padre, me fui a dormir y cuando desperté en la madrugada tenía mucho dolor y como el dolor fue creciendo le pedía a Carla que me llevara al hospital. Recordar el quirófano, recordar el hospital, recordar los doctores, te vuelve a dar esa sensación así rara, pero yo estaba consciente de que había que hacer la operación o sea el doctor me lo explicó muy bien, que no tiene que ver lo del trasplante con esto, pero pues, es una cirugía, fue muy exitosa”, explicó el actor quien reconoció que sí sintió miedo al ingresar de nuevo a la sala de operación.

Toño comentó que por fortuna llegó muy a tiempo al hospital, pues esta condición médica pudo haberse complicado de no ser tratada a tiempo: “El doctor me comentó que fue justo a tiempo porque si alguna cuestión se llega a reventar causan una peritonitis que prácticamente no hay nada que hacer, entonces, fue el momento perfecto para hacerlo y así fue como empezó todo el caso y te digo no lo tenía planeado”. De acuerdo con la información que le compartió su médico, este padecimiento puede surgir por distintas causas: “Puede ser parte de la alimentación, puede ser parte de la genética, puede ser algo que yo ya tuviera desde hace muchos años y que ahorita se me agravó”, detalló.

Listo para compartir su historia

Durante esta entrevista, Toño habló del proyecto que está preparando sobre los 8 meses que pasó en el hospital, luego de que el Covid-19 afectara de manera irreversible sus pulmones y lo mantuviera más de cuatro meses en coma: “Me da mucha ilusión, me da mucha fuerza el libro, me mantiene muy activo, estoy muy contento, ahorita estoy seleccionando las fotografías que quiero incluir en el libro, los videos que yo tengo, por medio de un QR que se le pone ahora a los libros tú te puedes dirigir a este link y ver videos, fotos, lo que tú quieras poner”, explicó el actor sobre este proyecto en el que colaborará toda su familia.

El actor dio a conocer que su libro contará con la colaboración de varios miembros de su familia que lo están ayudando a darle forma a este gran proyecto que se ha convertido en el más ambicioso de su carrera: “Estoy haciendo este trabajo con Toño, mi hijo, con Carla, mi esposa y estoy contento porque Graciela, mi hermana, va a hacer la portada del libro, me va a tomar la fotografía y eso me ilusiona mucho”, adelantó el actor quien se mostró muy emocionado.