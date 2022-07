Plutarco Haza se llena de orgullo al hablar de su hijo Niico: ‘Me llena de sorpresas’

Con solo 22 años de edad, Nicolás, el hijo de procrearon Ludwika Paleta y Plutarco Haza durante su matrimonio, ha comenzado a escribir su propia historia en el mundo del espectáculo donde, durante la pandemia lanzó su proyecto musical bajo el nombre de Niico. Aunque el joven estudió en Toronto cine, ha querido comenzar en el medio con esta propuesta musical con la que ha tenido muy buena aceptación y de la que, orgulloso, habló su papá, el actor Plutarco Haza quien, durante su último encuentro con los medios de comunicación se deshizo en halagos hacia su primogénito. En este charla con los medios, el actor también fue cuestionado sobre sus 32 años de carrera actoral: “Me siento muy contento, muy contento de haber llegado hasta acá, esta es una carrera de resistencia. Es uno de mis mejores años y me siento muy contento de que a los 50 años yo tenga tanto trabajo”, comentó en entrevista para el programa De Primera Mano.

El mismo éxito que Plutarco disfruta en el terreno profesional, lo está viviendo en el personal donde, con emoción, habló del excelente trabajo artístico de Niico, su hijo mayor, quien el año pasado le presentó su música: “Me siento muy orgulloso de él y me llena de sorpresas, porque nosotros lo mandamos a estudiar cine a Toronto y después empezó con lo de la música, por todo el talento que le vimos, ya lleva 6 sencillos en Spotify y en Apple Music. Ahora, como actor ya se estrenó en Los Ricos también lloran, haciendo a Sebastián Rulli de chavo, ahora está en una serie”, dijo el actor quien, aunque sabía que a su hijo le llamaba la atención desde muy pequeño, no pensó que sería esa el área en la que hiciera sus pininos.

Plutarco reconoció que desde que Niico era muy pequeño siempre llamó la atención por su lindo corazón: “Mucha gente me lo chulea desde que era chiquito, pero a mí lo que más orgullo me da es que sea tan sensato, tan apasionado, tan centrado. Tiene apenas 22 años y ve todo lo que está haciendo, verlo cómo es con su novia, cómo es con sus hermanos, con sus papás, verlo cómo es como ser humano me da mucho orgullo”, comentó emocionado el histrión. Recordemos que, aunque por muchos años Niico fue hijo único, hace poco más de 5 años debutó en este papel con la llegada de Bárbara y Sebastián, los mellizos que su mamá, Ludwika Paleta, tiene con su esposo Emiliano Salinas y, por parte de su papá tiene a Leonardo, el hijo que el actor tiene Ximena del Toro.

Como pocas veces, Plutarco Haza reconoció que la personalidad tan independiente y plena que posee su hijo es resultado del trabajo que tanto él como Ludwika Paleta han realizado como papás: “Siempre fue todo en los mejores términos, porque tenemos un proyecto en común que es Nicolás. Yo creo que los frutos se dieron y vemos ahora a un ser muy completo y con mucha paz, esto es gracias a que todo lo manejamos bastante bien”, explicó el actor. Aunque, en su momento, el divorcio de Ludwika y Plutarco fue muy comentado, los actores cerraron filas para proteger a su hijo quien ahora sigue sus pasos en este medio donde los fans de ambos lo han recibido con los brazos abiertos.

Niico y la música, una sorpresa para todos

Aunque desde muy pequeño mostró su inclinación por la música, incluso en la infancia formó su propia banda de rock con sus amiguitos, debido a sus estudios de cinematografía, sus papás habían dado por hecho que el cine sería su camino; sin embargo, el año pasado los sorprendió al presentarse su concepto musical, uno en el que juntó sus talentos: “Ya que tenía algo más sólido, fue momento de contarle a mis papás lo que estaba haciendo, que lo estaba haciendo al 100%, que no era un hobbie, que ya lo quería lanzar bien y les dio mucho gusto. Me esperé a tener algo ya hecho”, comentó Niico, en entrevista para Hoy, el año pasado. Sobre cómo tomaron la noticia sus papás, el músico comentó: “Me han apoyado mucho, he aprendido mucho de ellos, me dan buenas críticas, siempre son muy honestos conmigo y más que nada creo que les da gusto que es lo que me hace feliz que estoy creando mi propio camino”.