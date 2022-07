‘Te amo y te extraño aún más’, la viuda de Fernando del Solar lo recuerda en redes

En los últimos días, Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, ha dado lecciones de fortaleza ante el sensible fallecimiento del conductor. Pensando en el amor del público, el viernes pasado la nutrióloga ofreció una conferencia de prensa desde la agencia funeraria donde se realizó el último adiós del argentino a quien describió como el amor de su vida. Tras despedir a su esposo, Anna ha estado utilizando su cuenta de Instagram, donde solía postear divertidos videos al lado de Fer, para recordar y honrar su memoria, donde compartió una imagen del presentador que musicalizó con el tema Ven a mí de Andrea Bocelli.

En esta foto, que retomó de las historias de HOLA.com México, Anna agregó una frase con la que dejó ver cuánto echa de menos a su esposo: “Te amo y te extraño aún más”, se lee sobre esta instantánea para la que Fernando posó en uno de los entrañables reportajes que protagonizó en vida para nuestras páginas. Esta no fue la única publicación que ha dedicado Anna, en las últimas horas, a Fer, en su feed, posteó una imagen en la que se ve su hija Francesca al lado de Luciano y Paolo, los hijos que el conductor procreó con Ingrid Coronado y con quien pudieron reunirse ayer. Después de despedirse de su papá durante su funeral, los chicos se encontraron con Anna y su hija quien era tan cercana al conductor que siempre lo celebraba el Día del Padre.

Fiel al mismo protocolo que utilizaba Fernando del Solar y que usa Ingrid cuando publican fotos de los menores de edad, Anna también fue muy cuidadosa de no revelar la identidad de Luciano y Paolo y cubrió los rostros de los chicos: “Amore mío, sé que tú tuviste que ver con esta reunión, gracias por ayudarme a ver juntos a nuestros hijos. Los tuyos, los míos y nosotros. Te amo hasta el infinito. Gracias por tanto @Fernandodelsolar. Siempre serás el amor de mi vida”, escribió la nutrióloga quien con esta reunión con los hijos de Fer está cumpliendo una de sus últimas voluntades: “Que los amara y que los cuidara y que los siguiera viendo”, comentó en la rueda de prensa cuando le preguntaron si su esposo le había encargado algo respecto a sus hijos.

Anna dio a conocer que Luciano y Paolo no tuvieron oportunidad de despedirse de su papá: “No, no fue posible”, los niños sí acudieron al último adiós de su papá a donde acudieron en compañía de su hermano mayor Emiliano y de su mamá, Ingrid Coronado, quienes ha estado acompañado a sus hijos en este difícil momento. Durante esta reunión con la prensa, la viuda del actor aprovechó para salir en defensa de la exesposa del conductor quien tras su muerte fue blanco de críticas en redes: “Fluyamos en amor, si no es tu historia, no la cuentes, no te compres una historia que no es tuya, con tu vida es más que suficiente, que estés en amor es lo más importante, no juzgar, no criticar, creo que eso es de seres humanos, de humanidad”, explicó la viuda del conductor.

El mar, la última morada de Fer

Este fin de semana, Anna Ferro dio a conocer que los restos del conductor ya se encuentran en su casa, donde estarán unos días para luego ser trasladados a la que será su última morada: “Por fin en casa. Después al mar. Mi bello ser de luz. Amore mío”, posteó en su feed. Ya en la rueda de prensa había anunciado que Fer no estará sólo, pues los restos de su papá también serán depositados en el mismo lugar: “Me las quedo yo por un momento, porque después llevaremos a Norbet, su papá, que no nos dio tiempo tampoco, al mar, como ellos lo querían”, dijo. Sobre la decisión que tomó Fernando en abril pasado de casarse, Anna refirió: “Significa amor, no significa más que amor, él me mostró todo el amor que él me tenía hacia mí y no hay cosa más grande que pueda agradecerle que es eso”, agregó.