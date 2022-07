Sofía Rivera Torres, lista para su nuevo proyecto en la actuación: ‘Me encantó trabajar en Televisa’

Después del éxito de Si nos dejan, el proyecto con el que Sofía Rivera Torres entró por la puerta grande al mundo de las telenovelas, su público ya la quería ver de vuelta y pronto podrán hacerlo. Aunque todavía no puede revelar detalles específicos de su próximo trabajo, a través de su cuenta de Instagram la conductora de ¡Qué importa!, le contó a sus seguidores que está por regresar a la actuación en una producción de Televisa que se va a grabar entre la Ciudad de México y un destino de playa, una situación que ha representado todo un reto para ella, pues busca verse impecable frente a las cámaras. Después de darle la buena nueva a sus fans, Sofía se sinceró y lanzó un importante mensaje de aceptación.

A través de su cuenta de Instagram, Sofía Rivera Torres dijo: “Estoy muy feliz de compartirles que es otro proyecto para televisión con Televisa, la verdad me encantó trabajar con Televisa la primera vez y estoy súper entusiasmada. En esta ocasión con una nueva producción. Estoy súper contenta. Este nuevo proyecto va a tener grandes retos, uno de esos retos es que no se va a grabar totalmente en Ciudad de México, entonces voy a estar viviendo entre un destino de playa. Por lo mismo que vamos a grabar mucho en playa, va a requerir estar mucho tiempo”. Sofía reveló que para ella fue un gran reto realizar la audición para este proyecto: “El casting fue actuar, hacer una escena, pero parte del casting fue en bikini”, contó.

Aunque el casting resultó un éxito, Sofía quiere trabajar para sentirse muy cómoda frente a la cámara: “La tele engorda, entonces estoy ahorita echando toda la carne al asador, poniéndome las pilas, mucho comer sano, tomar mucha agua y todo eso. Me tiene muy emocionada, pero también nerviosa”, dijo la presentadora. Tras compartir la buena nueva con sus seguidores en sus historias, posteó en su feed dos imágenes de ella en traje de baño que acompañó del siguiente texto: “Siempre he sido transparente con ustedes sobre la relación amor/odio que he tenido desde siempre con mi cuerpo. Toda mi niñez fui la gordita simpática, el patito feo de la familia. Sin duda, siempre vivirá dentro de mí esa gordita que sufrió, que lloró, que fue bulleada, pero me volvió fuerte, de piel gruesa y capaz de soportar las críticas más crueles”, escribió.

Sofía confesó que su infancia, de alguna manera, la alistó para lo que está viviendo actualmente: “Jamás hubiera pensado que era niña me preparaba desde entonces para esta preciosa y ruda carrera que elegí y para los retos que hoy enfrento. Este nuevo proyecto actoral que estoy por arrancar ha sido el más demandante físicamente, pero estoy dispuesta a dejarlo todo en la cancha por descubrir mi potencial y por darle a todos los que me vean en su pantalla un ejemplo de un cuerpo que no encaja en el típico molde de la flaca”, escribió sincera la esposa de Eduardo Videgaray.

Un mensaje de amor

Sofía reconoció que para ella no es nada fácil mostrar su cuerpo en bikini; sin embargo, se animó a subir este par de fotos, sin filtro, para compartir su testimonio con sus fans y de alguna manera inspirarlos para aceptarse: “Estos días de compararme con lo que veía en tv y luego verme en el espejo y odiarme se quedaron atrás, pero hago esto hoy (que me aterra) por todos los que aún se sienten así. Los entiendo, los quiero y los abrazo. Deseo que se identifiquen conmigo y se amen mucho”, finalizó la actriz.