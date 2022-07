La viuda de Fernando del Solar sale en defensa de Ingrid Coronado: ‘Fluyamos en amor’

Dando lecciones de entereza, esta mañana, Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar realizó una rueda de prensa en la que habló del sensible fallecimiento de su esposo quien murió a consecuencia de una neumonía. Entre los cuestionamientos que respondió la nutrióloga destacó el que le hicieron entorno a Ingrid Coronado, exesposa del argentino, quien en redes sociales ha sido blanco de ataques, con mucho respeto, la viuda del actor pidió a los internautas no juzgar, ni opinar sobre una situación tan ajena a ellos como esta y dejó claro que continuará con el legado de amor con el que comenzó su esposo en vida.

“¡Arriba corazones!”, fue la frase con la que Anna concluyó su encuentro con la prensa a quien le solicitó un aplauso en memoria de su esposo. Antes de despedirse de los medios, la viuda del actor respondió qué le diría a quienes están atacando a Ingrid en redes: “Nada, fluyamos en amor, si no es tu historia no la cuentes, no te compres una historia que no es tuya, con tu vida es más que suficiente, para mí, con tu vida, con que la hagas crecer, que estés en armonía, no hay que juzgar, no hay que criticar, creo que eso es de seres humanos, de humanidad”, puntualizó Anna quien también compartió que Luciano y Paolo, hijos de Fer, acudieron a despedirlo desde muy temprano.

Durante la emisión de esta tarde de Ventaneando se transmitieron imágenes de la llegada de Paolo y Luciano, quienes acudieron desde las primeras horas de este 01 de julio a darle el último adiós a su papá. Los niños arribaron al velatorio en compañía de su mamá, Ingrid Coronado y de su hermano mayor Emiliano, el hijo de la conductora procreó con Charly López: “Los niños, los chicos, vinieron ya a despedirse de su papá temprano y para cerrar este ciclo con él”, comentó Anna Ferro durante la conferencia donde compartió lo que Fernando le pidió en relación a sus hijos: “Que los cuidara, que los siguiera viendo”, comentó. Anna dio a conocer que los chicos no pudieron despedirse de su papá antes de su partida: “No, no fue posible”.

Ingrid Coronado lamenta la muerte de Fernando

Tras el encuentro de la viuda de Fernando del Solar con la prensa, su exesposa, Ingrid Coronado, también hizo referencia a la partida del conductor a través de sus redes sociales donde se publicó un comunicado de prensa firmado por su representante en el que lamentó el fallecimiento del papá de sus hijos y pidió respeto ante la difícil situación familiar que viven: “A nombre de Ingrid Coronado e hijos, agradecemos el apoyo, las muestras de cariño y solidaridad recibidas. A nuestros compañeros de prensa, de trabajo y amigos, les pedimos su comprensión y respeto en este momento, en el que la paz y la unión familia son lo más importante”, se lee en el documento.

En este documento escrito a nombre de la conductora, se dejó claro que Ingrid no emitirá ningún otro comentario sobre la muerte de su exesposo: “Esta será la única comunicación al respeto”. Por último, se lee la frase: “Descanse en paz Fernando del Solar. 1973-2022”. Tras su comentado divorcio, en 2015, Ingrid Coronado decisión despedirse de la televisión y tomarse un año sabático que utilizó únicamente para hacerse cargo de sus tres hijos y comenzó un proceso de sanación que la llevó a escribir el libro Mujerón y la llevó a incursionar en el radio, espacio donde ahora trabaja.