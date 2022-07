Fernando del Solar y su reflexión sobre la muerte: 'Debe de encontrarnos vivos'

Después de más de 9 años lidiando con el linfoma de Hodgkin, que le fue detectado en 2012, Fernando del Solar tuvo la oportunidad de compartir a través de varios medios su testimonio ante esta enfermedad. En 2018, cuando lanzó el libro Arriba los corazones: La muerte como reafirmación de la vida, el argentino sostuvo una entrañable plática con Yordi Rosado para su programa de radio que muchos de sus fans han recordado tras el sensible fallecimiento del conductor. En esta conversación, Fernando hizo un recorrido de su proceso, desde que le dieron su diagnóstico, hasta cómo la enfermedad lo ayudó a interpretar la vida desde otro punto de vista: “Estamos aquí solo para aprender y compartir”, confesó.

Tras la partida del conductor sus fans han estado compartiendo en Tik Tok fragmentos de esta entrevista con Yordi en la que Fernando habló de lo que más extrañaría en el momento de su partida: “Estar vivo, valga la redundancia”, dijo convencido. El conductor continuó explicando cómo, la enfermedad lo hizo disfrutar cada momento: “La muerte debe de encontrarnos vivos, sentía que el Fer que estaba antes, estaba dormido, el Fer que está ahora frente a ti está despierto, hoy cuando veo a mis hijos, estoy con ellos, los abrazo, los beso, los apapacho, los huelo. Si estoy contigo, estoy contigo al 200%, hoy hago las cosas que me gusta hacer, ya no estoy haciendo las cosas por compromiso”.

El hecho de vivir su enfermedad con tanta conciencia hizo que Fernando disfrutara de los detalles más simples de la vida: “Si hoy me voy o si hoy fuera el último día de mi vida y la pregunta es para todos, ¿estarían haciendo exactamente lo mismo?, si hoy fuera tu último día, si te dijeran que te vas a morir”, reflexionó el presentador. Aunque no fue un camino fácil, cuando el conductor logró sanar, pudo entender la gran lección detrás de esta situación: “Dejas de cargar las mochilas del pasado, echarle la culpa a tu jefe, a tu papá a tus relaciones, a la vida que te engañó, todo, y empiezas a vivir el aquí y el ahora”, agregó.

Fernando invitó a los radioescuchas a disfrutar de la vida: “Abrazar la vida, abrazar el presente. Yo los invito a eso, a abrazar la vida, no esperen a tener tiempo para abrazar a sus hijos, no esperen para estar tranquilos para decirle a esa persona que la aman, háganlo ahora”, dijo. El conductor detalló que fue cuando acepto por completo su enfermedad que comenzó a escribir una nueva historia: “Cuando acepté todos estos cambios, cuando acepté que mi vida ya no iba a ser como antes, cuando me acepté enfermo y lo abracé con todo mi amor, ahí sucedió el milagro, cuando dejé de poner la responsabilidad en manos de un algo que me iba a curar y me hice responsable. Porque alguien me dijo una vez: ‘Se necesita el mismo milagro para enfermar que para sanar’, tú lo hiciste, tú lo puedes deshacer”, dijo.

La enfermedad en medio del éxito

Sobre cómo la enfermedad lo sorprendió justo cuando atravesaba por uno de sus mejores momentos en el terreno profesional, el presentador recordó: “Todo por lo que había peleado estaba ahí, una mujer increíble, una familia maravillosa, una posición social, todo era genial, todo era perfecto, me estaba casando es mismo día en el jardín de mi casa. Yo había venido de Argentina con 350 dólares, a la aventura y tres años después me estaba casando con la mujer de mis sueños”. Por último, Fernando dijo no tener miedo de trascender: “Acuérdate lo que nos enseñaron, la energía no se crea, ni se destruye, solo se transforma, estamos aquí de paso”, señaló.