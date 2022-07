Ingrid Coronado rompe el silencio y lamenta el fallecimiento de su exesposo Fernando del Solar

Después de que la noticia del fallecimiento de Fernando del Solar vistiera de luto al medio del espectáculo mexicano, esta mañana, su viuda, Anna Ferro, habló con la prensa sobre la partida del conductor quien murió a consecuencia de una neumonía. Durante su encuentro con los medios, la nutrióloga compartió que el último adiós del actor será en privado y que sus hijos, Luciano y Paolo, ya habían acudido a despedir a su papá. Tras las primeras declaraciones de la viuda del argentino, la mamá de sus hijos, Ingrid Coronado, también rompió el silencio y a través de un comunicado lamentó la muerte del argentino y pidió respeto a la familia.

Al medio día de este viernes 01 de julio, en la cuenta de Ingrid Coronado se publicó un comunicado de prensa firmado por Rick Jagger, representante de la exGaribaldi, en el que se lee: “A nombre de Ingrid Coronado e hijos, agradecemos el apoyo, las muestras de cariño y solidaridad recibidas. A nuestros compañeros de prensa, de trabajo y amigos, les pedimos su comprensión y respeto en este momento, en el que la paz y la unión familia son lo más importante”. En el documento donde destaca la frase: “Esta será la única comunicación al respeto”, también se lee, “Descanse en Paz Fernando del Solar 1973-2022”.

A pesar de tener más de 7 años separados, Ingrid Coronado y Fernando del Solar compartían la paternidad de Luciano y Paolo, los dos hijos que procrearon durante su matrimonio, que comenzó en 2012 y concluyó en 2015. Ayer por la tarde, durante la emisión de Ventaneando, donde acudirían como invitada la conductora, Pati Chapoy dio a conocer que, debido a la difícil situación familiar, canceló su participación: “Estaba invitada a este programa Ingrid Coronado, por el fallecimiento de Fernando del Solar, en la mañana, cuando sucedió, se comunicó con nosotros para decirnos que no podía venir al programa. Fue a la escuela de sus hijos a recogerlos para enterarnos del fallecimiento de su papá”, dijo la titular del programa.

Fue en el año 2000, cuando los caminos de Ingrid Coronado y Fernando del Solar se cruzaron cuando condujeron juntos el exitoso programa Guerra de Sexos donde comenzaron una amistad que con el tiempo se transformó en amor. Durante un programa de Historias Engarzadas, el conductor contó que se enamoró de Ingrid durante una cena entre amigos cuando ella cantaba en el karaoke el tema Bazar, de Flans: “Por primera vez la vi de otra manera, es algo inexplicable”, confesó el argentino. En ese mismo episodio, Ingrid Coronado confesó que se enteró que estaba embarazada sólo 15 días después de haber comenzado su romance.

Fernando del Solar y su gran amor por sus hijos

Para Fernando el nacimiento de sus hijos marcó un antes y un después en su vida. Fue con su llegada que el conductor conoció el significado del amor incondicional: “Fue una alegría inmensa”, le confesó a Mónica Garza haciendo referencia a su paternidad. Durante la pandemia, luego de enfrentar una fuerte crisis de salud por la que tuvo que ser hospitalizado, Fernando habló en entrevista con Linet Puente, para Ventaneando, a quien le confesó que Luciano y Paolo fueron su gran motor en los momentos más complicados de la enfermedad: “El ver a mis hijos crecer, conocer a mis nietos, abrazar la vida siempre me ha hecho decir: ‘Aquí me quedo’”, confesó. En esta conversación también narró cómo fue que habló de su partida con sus hijos: “Claro que he platicado con ellos de la muerte, se los he platicado como un cuento, como yo viví la muerte, porque cuando estuve en coma, tuve lo que los griegos llaman epifanía, entonces les encantó entender a dónde vamos”, dijo.