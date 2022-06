Aislinn Derbez y Cecilia Suárez se reencuentran en Madrid y recuerdan a las hermanas De La Mora

Han pasado ya cuatro años desde el estreno de la primera temporada de la serie La Casa de las Flores, exitoso proyecto se convirtió en el gran regreso a la televisión de Verónica Castro y que se convirtió en una gran plataforma internacional para Cecilia Suárez, Aislinn Derbez y Darío Yazbek quienes daban vida a los hermanos, Paulina, Elena y Julián De la Mora, personajes que quedaron en la memoria del público y a quienes vinos, en las tres temporadas de la serie y en la película. Después de un tiempo de no verse, hace unas horas, Aislinn Derbez presumió en Instagram su reencuentro con su hermana en la ficción, Cecilia Suárez, con quien disfrutó de una noche de flamenco en la que también estuvo invitado Manolo Caro.

Sumándose a la lista de mexicanos trabajando en España, en la que figuran personalidades como Renata Notni, Esmeralda Pimentel y Cecilia Suárez, quien vive en aquel país desde hace un tiempo, Aislinn Derbez también se encuentra trabajo en La Madre Patria hasta donde viajó con su hija Kailani y su hermana Michelle Aguilera, quien la está apoyando con el cuidado de la niña, cuando ella tiene llamado. Aunque su agenda de trabajo está llena, la hija de Eugenio Derbez se hizo un espacio para reencontrarse con su hermana en la ficción, Cecilia Suárez, quien dio vida a Paulina De La Mora en La Casa de las Flores, un proyecto muy importante para ambas. En esta reunión, también estuvo presente la mente maestra detrás de este éxito, Manolo Caro, quien también compartió fotos de esta especial velada en su Instagram.

De acuerdo con las publicaciones de Aislinn, anoche, los mexicanos disfrutaron de una velada en un sitio muy tradicional en el que disfrutaron con la pasión del flamenco. Durante esta cena, las actrices recordaron a las hermanas De la Mora y haciendo un especial guiño al público de esta serie posaron juntas al lado del director. Por su parte, Manolo Caro también posteó en su Instagram una foto al lado de las actrices: “De la Mora”, escribió el director como descripción de esta imagen en la que aparecen los tres muy sonrientes. Después de tres temporadas de La Casa de las Flores y una película, la amistad entre el elenco ha ido creciendo.

Durante el verano del 2018, previo al estreno de la serie, las actrices concedieron una entrevista al periodista Alex Montiel donde hablaron de cómo fueron las grabaciones: “De repente iba cada vez hablando más así y yo decía, ¿qué está pasando? Yo le preguntaba a Manolo, ¿a poco hay gente que habla así?”, dijo Aislinn sobre el peculiar tono de voz del personaje de Suárez. En esta conversación, la hija de Eugenio Derbez habló de cómo fue ser hermanas en la ficción: “Con Ceci yo la admiro muchísimo, he aprendido mucho como actriz y como compañera y también me daba muchos tips sobre lo que me estaba pasando en ese momento de la serie, me sentía muy mal, porque estaba embarazada, pero la pasamos increíble, fue increíble”, dijo.

Aislinn y su encuentro con Sebastián Yatra

Además del reencuentro de las actrices de La Casa de las Flores, Aislinn también presumió el encuentro que tuvo con uno de sus cantantes favoritos. Desde su llegada a Madrid, Aislinn ha estado disfrutando al máximo de su estancia en la ciudad donde, esta noche, disfrutó de con su hermana y con un grupo de amigos del concierto del colombiano Sebastián Yatra. En sus historias, la actriz compartió el momento en el que se pudo reunir con el cantante en el backstage: “Y hoy acabamos en el concierto de Sebas”, escribió Aislinn sobre un video donde aparece el intérprete de Tacones Rojos. Con un par de imágenes en las que aparece abrazando al cantante, la actriz escribió: “Demasiado top este concierto”.