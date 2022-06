‘Gracias Dios por otro milagro’, Toño Mauri ha dejado el hospital tras su cirugía

La semana pasada, la noticia de que Toño Mauri había sido ingresado de emergencia a un hospital de Miami encendió las alarmas entre sus fans que se preocuparon por su salud. Para dar certidumbre a su público, Antonio Mauri, su hijo, concedió una entrevista al programa Ventaneando en la que dio a conocer que su papá llegó al nosocomio por una obstrucción intestinal por la que tuvo que ser operado, procedimiento que resultó un éxito: “Gracias a Dios, la verdad está increíble, ya se está recuperando de la operación, pero gracias a Dios salió todo súper bien”, explicó el hijo del actor. Después de una recuperación de más de 8 días, Toño Mauri reapareció en redes sociales para compartir con sus seguidores que ya dejó el hospital.

A través de sus historias en Instagram, el actor hizo un recuento de estos días que estuvo hospitalizado. Toño comenzó con una impactante imagen en la que aparece en la cama del nosocomio conectado a varios aparatos: “Otro susto”, fue la frase que escribió sobre esta imagen. Minutos después, posteó otra, en la que aparece en compañía de su hijo y que acompañó de la frase: “20 de junio. Me operan de emergencia por obstrucción intestinal”. Tal como lo había anunciado su hijo Antonio, el actor debía permanecer hospitalizado bajo observación, un proceso que tomó una semana: “7 días de recuperación”.

Después de compartir con sus seguidores algunos detalles de su paso por el hospital, el actor posteó otra imagen en la que se le ve, muy recuperado, caminando por su propio pie, y posando a las afueras del hospital: “28 de junio. Salida del hospital, Gracias Dios por otro milagro y por no soltarme”, escribió, dando a conocer que ayer salió del nosocomio. Como ocurrió cuando superó la anterior crisis de salud, la familia del actor volvió a sacar la casta y él no podía dejar de agradecerles. Con una imagen, en la que aparece al lado de su esposa, Carla Alemán, y su hijo Antonio, escribió: “Gracias Toño, Carlita, Pablo y Angélica por no dejarme caer”.

Como parte de los detalles que el hijo del actor compartió con Pati Chapoy, la semana pasada, destaca el hecho de que esta obstrucción intestinal que sufrió no está relacionada con su doble trasplante de pulmón, un procedimiento al que se sometió el actor se sometió hace año y medio: “Sí, gracias a Dios, si algo está perfecto son sus pulmones, la cirugía no le afectó en lo absoluto. Esto fue un poco por lo que le habían hecho, de su operación de vesícula, fue causado por eso, pero gracias a Dios todo está súper bien”, explicó Antonio Mauri quien se ha convertido en el vínculo entre la familia y los medios de comunicación.

Un testimonio de fe

Desde que Toño Mauri superó la crisis de salud que lo mantuvo 8 meses hospitalizado, en los que más de cuatro estuvo en coma, el actor ha expresado sus ganas de compartir con el público su testimonio en el que la fe siempre estuvo presente. En febrero pasado, cuando se cumplió un año de su doble trasplante de pulmón, Toño compartió en redes sociales un mensaje en el que dio gracias por esta segunda oportunidad: “¡Hoy cumplo un año que salí del hospital! ¡Gracias a Dios que me concedió el milagro de vivir! Gracias a mis doctores y a mi donador que ¡gracias a este regalo de vida sigo aquí! Mi amor siempre a mi familia y amigos ¡por unirse al milagro! Bendiciones”, escribió en su feed de Instagram.