Con un nuevo posado al lado de Clío y Billy, Claudia Álvarez compartió lo grandes que están sus mellizos

Fue en enero de este año que Claudia Álvarez y Billy Rovzar recibieron a Clío y Billy, sus mellizos. Desde su llegada, la actriz y el productor han utilizado sus redes sociales para compartir las instantáneas más especiales de los bebés, quienes recientemente recibieron el sacramento del Bautismo junto a su hermana mayor, Kira, de dos años de edad. De la misma forma en la que la actriz compartió los instantes más memorables de esta celebración familiar, hace unas horas, posteó una entrañable foto al lado de los mellizos, de cinco meses de edad, quienes sorprendieron por lo grandes que se ven.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

A través de su cuenta de Instagram, Claudia Álvarez compartió una imagen en la que se ve cargando a los bebés, mientras le da un tierno beso a uno de ellos en la cabeza y voltea a la cámara: “In crescendo”, fue la palabra que la actriz utilizó para hacer evidente lo grande que se están sus bebés. Tras su bautizo, los mellizos han ido dejando poco a poco su imagen de recién nacidos, así lo vimos durante la celebración familiar donde, una de las fotos más linda fue en la que aparece Claudia Álvarez , Billy Rovzar y sus cinco hijos: Max, Alexandra, Kira, Clío y Billy, fue justo esta instantánea la que la actriz utilizó para felicitar al productor el Día del Padre: “Dios sabe el maravilloso papá que eres, por eso te mandó 5 hijos. ¿Qué dices, vamos por 1 más?”, se lee en el feed de Claudia.

VER GALERÍA

Aunque ser mamá de tres pequeños no ha sido tarea fácil, la actriz le confesó a sus seguidores que, para ella, tener a los mellizos ha sido un anhelo alcanzado: “Maravilloso, espectacular, sí es un sueño, todavía no me la creo, está increíble”. Hace un par de semanas, Billy Rovzar y Claudia Álvarez reaparecieron en público tras el nacimiento de los bebés, un gran reto para ambos: “Somos como una orquestita, de repente se calla una, empieza el otro, es una locura, no es nada más el doble, es como el cuádruple de trabajo, pero es lo máximo”, declaró para el programa De Primera Mano, el productor quien dio detalles de cómo le hacen para descansar: “Trabajamos en equipo, un día ella duerme y otro día yo duermo y así por lo menos la mitad de la semana duermes bien”.

El proceso de adaptación no fue únicamente para Claudia y Billy, Kira, su hija mayor, también atravesó por una etapa de reajuste, pues con la llegada de los mellizos ella debutó en su papel de hermana mayor: “Sí está celosita y tengo que darle también el espacio a ella, jugar con ella, tener nuestro tiempo juntas”, le contó la actriz a sus seguidores de Instagram durante una dinámica de preguntas y respuestas donde dijo que la adaptación de Kira fue paulatina: “Poco a Poco se enoja menos cuando los cargo”. En esta dinámica, la actriz se dijo muy feliz con la etapa que está viviendo: “Hoy en día tener 3 hijos, es tener una familia grande y ¡tengo una familia grande!”, comentó emocionada.

VER GALERÍA

La llegada de los mellizos

Después de un embarazo muy tranquilo, los mellizos decidieron llegar al mundo antes de lo previsto, una situación que tomó por sorpresa a Claudia a Billy quienes compartieron con sus seguidores en Instagram la noticia: “Hace 8 días llegaron mis 2 amores que faltaban para completar mi familia se me adelantaron muchas semanas y gracias a Dios están sanos. Con sus manitas de 1 cm al apretar mi dedito, siento que son tan fuertes como un oso, e ir con ustedes a hacer de cangurito piel a piel me ha conectado hasta lo más profundo de mi alma. ¡Bienvenidos a la familia Rovzar Álvarez! ¡Bienvenidos al amor más grande que hay en la vida!”, escribió la actriz para dar a conocer la llegada de los mellizos.