Paola Rojas se da una nueva oportunidad en el amor: ‘Estoy afortunadamente muy bien’

Después su divorcio con Zague, en 2018, Paola Rojas siempre se ha mostrado abierta al amor, aunque ha sido muy cautelosa a la hora de compartir detalles de su vida con la prensa; sin embargo, no contaba con que el ojo indiscreto de Ventaneando, la capturara en el aeropuerto de la Ciudad de México de la mano de su nuevo galán, el hombre que le devolvió la sonrisa y con quien disfrutó de un fin de semana en un destino reveló la conductora que fue abordada por las cámaras del programa quien de inmediato le preguntaron quién era su acompañante: “Qué observadora persona eh”, comentó entre risas la conductora.

La periodista se mostró muy divertida al responder si se está dando una nueva oportunidad en el amor con este galán: “Estoy bien, estoy afortunadamente muy bien en todos los aspectos. Creo que en la vida hay que disfrutar cada minuto y hay que vivir plenamente”, reconoció. Paola confesó que, aunque le encantaría tomarse más días para descansar, por el momento, únicamente viajaría un par de días: “Ojalá fueran vacaciones largas, las estoy necesitando, sí ocupo descanso, ahorita por lo pronto no habrá esa oportunidad, ya prontito sí, me voy con mis hijos a descansar unos días y a disfrutar mucho con ellos, por lo pronto me voy un fin de semana”, dijo para luego agregar: “No tan solita”, haciendo referencia a su acompañante.

Durante este encuentro con la prensa, Paola habló también de cómo sigue lidiando con las secuelas que le dejó el Covid: “Me costó recuperarme físicamente, pasaron muchos meses y no podía entrenar cómo solía, de hecho, tengo que todavía que cortar mi entrenamiento en dos y hago un ratito en la mañana y un ratito en la tarde porque lo que corría, lo que nadaba, no puedo, ya casi estoy de vuelta, pero me costó mucho trabajo, se me cayó el pelo, en su momento, ya por fortuna no”, contó la periodistas sobre las complicaciones que le dejó el virus.

Su concepción del amor

Hace un par de semanas, Paola Rojas confesó cuáles son las cualidades que debe tener un hombre para que llame su atención: “El primer requisito, es que sea un tipazo que pueda convivir bien con mis hijos, digamos que ya hay otros factores que entran ahí en la jugada”, comentó sincera. En este programa, la periodista se sinceró y como nunca reveló cómo fue que salió delante de su divorcio: “Siempre yo me percibí, soltera y casada, completa, así me formaron y así crecí y entonces, sí, tuve una pareja muchos años y fui muy feliz muchos años, pero entonces cuando eso se rompe, sí se me rompe el corazón, pero no se me rompe el ser, no se me rompe el alma”, explicó.

Aunque nunca le ha hecho falta la compañía de un hombre para sentirse plena: “Yo estoy completa y restauro, sano mi corazón, pero mi esencia no se desangra, ¿estoy siendo clara?”, la periodista se mostró muy conmovida al escuchar la historia de amor de los papás de Natalia Téllez que, pese a la muerte de su mamá, don Guillermo Téllez, sigue enamorado de ella: “Sí, me basto, créeme, soy muy feliz, doy gracias de todo lo que tengo, la vida se ha excedido de buena, qué bárbara, pero aun así, ya eres completo y que aun así haya un amor que detone una magia que vaya más allá de todo lo que eras, ¡qué belleza!”, confesó visiblemente conmovida al hablar del amor.