Rebecca Jones desmiente estar pasando por una crisis de salud: ‘Estoy perfectamente bien’

Hace 5 años, el testimonio de Rebecca Jones en su lucha contra el cáncer se convirtió en el estandarte de muchas mujeres que la tomaron como inspiración para salir adelante de esta enfermedad. En ese sentido, la actriz alzó la voz en contra de una publicación que sin ningún sustento dio a conocer una noticia falsa sobre su estado de salud asegurando que nuevamente estaba lidiando con esta enfermedad, situación que puso en alerta a Rebecca quien esta tarde, durante una entrevista vía telefónica para el programa Ventaneando, desmintió dicha información: “Estoy perfectamente bien”, reconoció.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

La actriz contó de dónde pudo haber venido este ataque en su contra: “La semana pasada tuve una rueda de prensa y me abordó una persona de la revista que todos conocemos, que se dedica mucho a calumniar y me hizo una pregunta acerca de la enfermedad que tuve y le dije: ‘Mírame como estoy, estoy muy bien no es algo que me defina, ni mucho menos, ya pasaron cinco años y yo creo que deberías darle vuelta a la página’”, recordó. Rebecca aprovechó para resaltar la labor que, de alguna manera, está haciendo en apoyo de quienes están atravesando por la misma situación: “Yo estoy haciendo todo lo posible por llevarle a las mujeres una buena, una esperanza de vida rodeada de la palabra cáncer que tanta gente teme”.

VER GALERÍA

Para Rebecca es inaceptable que, por ventas, se publique información falsa sobre algo tan delicado como su salud: “Imagínate la falta de responsabilidad de esta revista de aseverar una cosa de ese tamaño, para tantísimas mujeres que están siendo inspiradas por mi recuperación y por mi forma de salir delante de todo lo que ha pasado, en los últimos 5 años”. La actriz hizo una reflexión sobre la ligereza con la que se difunden calumnias: “Imagínate una mujer que está pasando por esto y va empezando y que yo soy su referente de salir adelante, de esperanza, de que su psique no se vaya para abajo, que es primordial para la lucha contra el cáncer, imagínate si ella dice, si eso le pasa a ella, ¿qué me puede esperar a mí?, por eso estoy indignada”, reconoció.

Su salud está bien

Rebecca admitió que la molestia no es porque inventen que está pasando por una crisis de salud, porque tienen claro que no es verdad: “No con la revista hacia mí, porque yo sé mi realidad, pero se me hace una falta de responsabilidad hacia el público, hacia las mujeres en particular, que tanto apoyo necesitamos ahorita en todos los sentidos”. La actriz habló de sus próximos proyectos: “Evidentemente estoy bien de salud, porque si no, no podría hacer todo lo que he hecho recientemente como, ¿Quién mató a Sara?, todo lo que estoy haciendo. Voy a empezar un proyecto en Televisa que me tiene muy contenta”, le confesó a Pati Chapoy.

VER GALERÍA

La actriz confesó que, aunque se siente bien, está constantemente pendiente de su salud: “Cada mes acudo al hospital”. Darse cuenta cómo todavía hay medios que utilizan la calumnia como medio editorial, Rebecca confesó: “Es muy decepcionante, no solamente para nosotros la gente del medio del espectáculo, que haya medios, que lucran con ellos, sino que, se me hace una falta de responsabilidad enorme”. Por último, Jones aseguró que la experiencia le ha traído muchos enseñanzas: “Sí, definitivamente, estoy muy clara en lo que no quiero en mi vida, hay cosas que todavía no sé que quiera en mi vida, pero de lo que no quiero ya estoy muy clara, creo que gran parte de la madurez de una persona es no ponerte en situaciones que no te hacen feliz”, finalizó.