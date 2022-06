Ana Araujo se refiere por primera vez a Pablo Lyle como su exesposo

Durante los últimos 3 años, Pablo Lyle ha enfrentado un proceso legal en Miami donde se encuentra en arresto domiciliario por el homicidio imprudencial de Juan Ricardo Hernández, luego de un incidente vial. La situación ha resultado muy retadora, tanto para el actor, como para su familia, sobre todo para su esposa, Ana Araujo, quien recientemente fue cuestionada por la prensa sobre los rumores de una supuesta separación, un tema del que habló en su podcast: “Ahí lo pueden escuchar”, dijo en entrevista con Ventaneando, hace un par de semanas, cuando prefirió no dar detalles de la situación sentimental que tiene actualmente con el actor a quien, el pasado Día del Padre, le dedicó una cariñosa felicitación.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS REALACIONADAS

Después de reaparecer públicamente en la presentación del libro de una de sus amigas, en Mazatlán, Ana dio pistas de la ruptura con el actor durante un capítulo de My Mellness Friend proyecto que realiza al lado de José López y que lanzaron en abril pasado en varias plataformas digitales. Echando mano de la transparencia que maneja en su podcast, Ana se refirió por primera ocasión a Pablo Lyle como su exesposo, dejando ver que la separación ya se formalizó ante la ley: “Yo era de que, en las fiestas, feliz de que Pablo, mi exesposo, fuera el centro de atención, yo feliz de estar atrás, y que él fuera el sociable”, comentó Ana Araujo.

VER GALERÍA

Ana reconoció que, tras el arresto de Pablo, fue complicado para ella convertirse en la jefa de la casa: “De repente ser yo la que está a cargo de la gente, la que tiene que dar la cara, resolver las cosas, le huía muchas veces a eso”, reconoció. Más sincera que nunca, la influencer habló de una de las grandes lecciones que ha aprendido a lo largo de los años: “Yo ya entendí que en la vida no podemos ser salvadores de nadie, mucho tiempo me la creí, lo intenté y tuve malas experiencias, me metí en problemas, perdí amistades por querer solucionarles los problemas y entendí que no podemos ser salvadores de nadie”, confesó.

En su último encuentro con la prensa, Ana Araujo empatizó con mujeres que, como ella, han tenido que lidiar con una situación similar que, de la noche a la mañana, las obliga a convertirse en jefas de familia: “Yo estoy viviendo una situación que muchas mujeres viven en el mundo, en el país y te quedas como cabeza de familia. No queda de otra más que chambearle y se me han abierto las puertas a trabajar y la gente me ha ayudado mucho a trabajar en diferentes cosas y sí ha habido un crecimiento para mí. Las situaciones difíciles te hacen crecer como persona”. En aquella entrevista, Ana dejó claro que la comunicación con el actor sigue siendo buena y constante: “Estamos bien, hablamos diario, tenemos contacto diario”.

VER GALERÍA

La historia de amor de Ana y Pablo

Fue en diciembre de 2014 cuando Ana Araujo y Pablo Lyle se casaron en un íntima boda sorpresa realizada en Mazatlán, Sinaloa, hasta donde los invitados viajaron pensando que asistitían al bautizo de Mauro, hijo menor de la pareja; sin embargo, Ana y Pablo anunciaron, en ese momento, que era su boda. En aquel año, el actor nos contó, en exclusiva para ¡HOLA!, detalles de su historia con Ana, de quien se enamoró en la adolescencia y a quien reencontró 8 años después, cuando Ana ya había debutado en la maternidad, con la llegada de su hija Aranza, a quien Pablo adoptó legalmente: “Tuvimos un breve romance de verano cuando ella tenía 14 y yo 16 años. Hace 2 años, Ana vino a México y cuando la vi, volvió a sentir lo mismo”, nos confesó el actor en aquella ocasión.