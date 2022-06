Por tercera ocasión, Irán Castillo se contagia de Covid

A cuatro meses de la llegada de su segundo hijo, Demian, Irán Castillo anunció que dio positivo a Covid-19, razón por la que se encuentra en cuarentena junto a su pequeño con quien posó para una imagen que compartió en sus historias en Instagram. Lo que sí resultó una gran sorpresa para sus seguidores fue saber que esta es la tercera ocasión que le da Covid. Sabemos que las anteriores ocasiones fueron antes de quedar embarazada del bebé, de hecho, cuando se enteró que estaba en la dulce espera de su bebé, pensó que podrían ser síntomas del virus: “Empecé la telenovela y el primer mes todo súper bien, el segundo mes, me empecé a sentir medio mal y yo dije: ‘Tal vez tengo Covid, otra vez’, porque ya me dio Covid, pero me hacía la prueba y nada”, contó en enero pasado durante un Live en Instagram.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Según dio a conocer la propia Irán, esa no fue la única ocasión que tuvo que hacer cuarentena: “Ya la tercera vez con el cobicho. Sigan cuidándose que ahorita los contagios están cañones”, escribió sobre una imagen en la que se ve recostada con su hijo Demian al lado. Aunque no ha dado más detalles, todo parece indicar que los síntomas son leves y que debido a la lactancia no ha querido despegarse de su bebé quien, debido a que es muy pequeño, no se le realizó la prueba, pero están aplicando los mismos protocolos que lleva su mamá, Irán, quien decidió aislarse para evitar contagiar a su hija mayor, Irka y a su prometido, Pepe Ramos.

VER GALERÍA

Sólo un par de días antes, Irán compartió cómo disfruta al lado de su familia. Su pareja, Pepe Ramos compartió un lindo mensaje en sus historias en la que se ve a Irán tocando la guitarra y cantándole a su bebé quien, muy atento la escuchaba. Para Irán contar con el apoyo de su pareja en estos momentos ha sido muy importante pues, ahora que está en cuarentena con el bebé, Pepe se encuentra cuidando a Irka a quien ve como una hija, de hecho, el pasado Día del Padre la niña formó parte de la foto con la que el coach de vida celebró por primera vez esta fecha: “Qué dicha verte entregando tu corazón y tu amo a estas almas bellas que son única y auténticas. Que con tu fortaleza de espíritu les brindas tu apoyo, tu tiempo, tu ocupación, tu grandioso amor. Abrazando su heridas y dolores cuando lo necesitan”, le escribió Irán a su esposo.

Fue a finales de mayo pasado cuando Irán Castillo anunció su regreso al trabajo con el arranque de la gira teatral del musical Fiebre de sábado por la noche, un proyecto que la regresó a los escenarios luego de su segunda maternidad. En entrevista con el programa De Primera Mano, Irán habló de cómo fue su regreso: “El reto a principio de los ensayos fue como híjole, vengo toda abotagada de que apenas tuve a mi bebé y a bailarle. También entré con muchas ganas y mucha voluntad, porque le dije a Gerry: ‘Yo quiero bailar, no me vayas a quitar que no baile’”, comentó la actriz quien, con su contagio, ha tenido que ausentarse de la puesta.

VER GALERÍA

El debut de Demian en televisión

Pero Irán no fue la única en regresar al trabajo, a principios de mayo pasado, como parte de la emisión especial del Día de las Madres que realizó la producción de Netas Divinas, Irán presentó en televisión al pequeño Demian quien por primera ocasión apareció a cuadro. En aquella visita al programa, Irán habló de cómo fue la llegada de su hijo, un momento muy especial: “Me preparé, estuvo conmigo una ginecóloga, una partera, una amiga, mi marido y mi nena. Planeé mi parto en casa y se pudo, sí, lo tuve en mi casa. Estoy súper agradecida de que haya tenido tanta información, claro que yo decía: ‘¿Cómo hace 10 años no sabía esto?’, pero ni modo, así pasa”, reconoció en aquella ocasión la actriz.