Eduardo Videgaray recuerda cómo fue el primer encuentro entre su hija y Sofía Rivera Torres

En 2017, tras quedar viudo, Eduardo Videgaray se centró en su prioridad más grande, su hija Andrea. A partir de ahí, el conductor y la adolescente se convirtieron en el mejor dúo hasta que, a mediados de 2019, se integró a la familia, Sofía Rivera Torres, la mujer que le devolvió la sonrisa a Eduardo y que se ha convertido en una importante figura femenina en la vida de la hija del conductor. Durante una entrevista con Yordi Rosado, donde compartió con su inseparable compañero de televisión, José Ramón San Cristóbal, El Estaca, Eduardo recordó cómo fue el primer encuentro entre su hija y su esposa, también habló de las ganas que tiene la adolescente de debutar en su papel de hermana mayor.

Eduardo recordó que, de primer momento, a su hija no le gustaba la idea de tener una madrastra joven y tenía muy claro cómo debía ser: “Yo lo viví con mi papá, mi papá cuando se murió, se convirtió en Santo, impecable, no cometía un solo error y cuando yo enviudé, mi hija, lo primero que me dijo, cuando pasó el tiempo y empecé a pensar en la posibilidad de volver a hacer mi vida, me dijo: ‘Sí, pero tiene que ser una señora menopáusica, de ninguna manera quiero que vuelvas a tener hijos’”, recordó entre risas Eduardo quien se casó en octubre de 2020, con Sofía Rivera Torres, 23 años menor que él: “Lo primero que me dijo cuando le enseñé a Sofía en una foto fue: ‘Está súper joven, está demasiado joven para ti y no quería tener hermanitos”, contó Videgaray.

El conductor recordó cómo fue el primer encuentro entre su entonces novia y su hija: “Estaban bien nerviosas las dos, estábamos en la casa, estábamos haciendo unas fotos, e iba a llegar mi hija de la escuela y las dos me escribían: ‘Oye, estoy bien nerviosa, ¿qué le voy a decir?, ¿cómo va a pasar?’, pero todo fue muy natural y muy rápido se hicieron muy amigas”. Eduardo recordó el lindo discurso que su hija pronunció durante su boda, donde conmovió a todos los asistentes: “Han tenido muchas conversaciones, pero el día que nos casamos, de la nada, le pasaron el micrófono a Andrea y se echó unas palabras tan bonitas, hacia mí, hacia Sofía, hacia la nueva vida que estamos emprendiendo juntos, nos hizo llorar a todos a toda la boda”, recordó.

Con la llegada de Sofía, la hija de Eduardo cambió su idea de familia y ahora es ella quien está muy emocionada de poder experimentar el papel de hermana mayor: “Se conocieron y ha sido maravilloso, se llevan increíble. Ahorita la que está con: ‘Y mis hermanitos, ¿cuándo?’, es ella, cambió totalmente el sentido y sí pensamos tener familia, yo pienso tenerla en cuanto la dueña de la fábrica esté de acuerdo”, confesó Videgaray. Durante esta conversación Eduardo explic cómo ve él la diferencia de edad entre Sofía y él: “Ahorita que yo tengo 52 y ella 29 me suena horrible, pero cuando ella tenga 60 y yo 83, ya vamos a ser los dos de la tercera edad, ya va a ser una cosa mucho más padre”, dijo.

Una hija para Sofía

Hace unos meses, durante su paso por el programa Pinky Promise, Sofía Rivera Torres confesó que lo mejor que le ha casado en la vida ha sido la hija de Eduardo: “Lo más bonito que me ha pasado en la vida ha sido mi hijastra, la verdad. Fue una súper sorpresa que me dio la vida, yo sé que ella no la tuvo nada fácil. El papá de Eduardo falleció cuando él tenía 10 años y cuando su hija tenía 10 años también su mami murió de cáncer, como que vivieron la misma historia. Yo llegué a su vida dos años después y como que me tocó toda esa parte, de que ella iba entrando en la adolescencia, de que necesitas a una mujer ahí”, contó. En esa entrevista, Sofía reveló cómo su papel con la hija de Eduardo la ha hecho cambiar: “Se me empezó a quitar un poquito el miedo de ser mamá y me di cuenta que es algo que me gusta y que soy buena”.