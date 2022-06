Sarah Jessica Parker habla sin filtros sobre por qué no teme envejecer La actriz de 'Sex and the city' señaló que las mujeres no viven la misma presión que los hombres al enfrentar la vejez

Los prejuicios que rodea a la vejez en el mundo del entretenimiento han sido el principal obstáculo al que se ha enfrentado Sarah Jessica Parker desde el estreno de And just like that…, la continuación de Sex and the city que trae de vuelta al fashionista grupo de amigas -a excepción de Samantha Jones, el personaje de Kim Cattrall- 18 años después de la serie original. Pero el regreso de la actriz que encarna a Carrie Bradshaw se vio opacado por desatinados comentarios sobre su apariencia física, a los que ha respondido de una manera contundente y admirable, ganándose los aplausos del público. Y es que la también productora hizo hincapié en que ese tipo de pensamientos son misóginos, teniendo en cuenta que los hombres no son cuestionados por su edad de la misma forma que una mujer, además ha dejado claro que no teme envejecer en Hollywood, es más, ni siquiera piensa en ello.

Sin duda, la intérprete continúa firme en su lucha contra los estereotipos, así lo ha manifestado en una entrevista para la publicación InStyle. Ha asegurado que envejecer no le preocupa pese a la importancia que se le suele dar a ese tema. “No pienso en eso. Quiero decir, esa es la pura verdad de Dios”, dijo. “No tengo ansiedad al respecto, y no es que sea mejor que los que la tienen, porque creo que la ansiedad es legítima y está bien ubicada dado que hay una gran cantidad de enfoque y atención en las mujeres y el envejecimiento”.

Aunque ella no le presta demasiado interés al proceso del envejecimiento, comentó que en ocasiones se ve obligada a reflexionar sobre ello por lo que hace para ganarse la vida y “porque otras personas parecen querer que piense en ello o están pensando en mi edad”, un tema del que habló tiempo atrás poniendo de ejemplo a Andy Cohen, actor que interpreta a Mr. Big. La actriz indicó que su compañero de la serie tiene “la cabeza llena de canas”, lo cual calificó de “exquisito”, pero mencionó que en él se proyecta como algo positivo, mientras que ella ha sido duramente criticada por no cubrir esos mechones blanco que surgen al llegar a la edad adulta.

Sin embargo, mencionó que sigue sin comprender porque la mayoría de los comentarios adversos son dirigidos hacia las mujeres: “Estoy confundida por el hecho de que simplemente no hablamos de los hombre de esa manera. Es extraño para mí que todavía seamos tan transparentemente sexistas sobre estas cosas”.

Asimismo, Saraha Jessica Parker señaló que está consciente del pasó del tiempo y los efectos de éste en su cuerpo, en especial por la exposición que tiene como figura pública: “No significa que estoy delirando o que vivo en un universo falso donde estoy en ámbar y no estoy cambiando (...) Me he exigido mucho físicamente ante la cámara y fuera de ella en el escenario. He corrido, saltado y trabajado mi cuerpo durante más de 40 años”.

En su opinión la edad no es un asunto a discutir entre mujeres, pues usualmente no verifican cuántos años tiene su amiga o compañera: “Cuando recurres a las personas en tu vida, ya sean mucho mayores, un poco mayores o más jóvenes, no te importa cómo han mantenido su juventud”.

Para llevar su mensaje positivo sobre la vejez, la actriz se asoció con RoC Skincare, una marca que busca transmitir a las mujeres el “gozo de vivir” sin temer a la longevidad. “Siempre había usado el mismo producto durante los últimos 20 años o más (...) Tenía dudas y no quería comenzar a tener que vivir mi vida en pasos y tener que aprender algo nuevo”, comentó sobre su rutina del cuidado de la piel.

Parker, quien se ha convertido en un ícono dentro de la industria de la moda, se ha caracterizado por su deseo de envejecer de manera natural, libre de los arreglos estéticos y dejando ver en ella el transcurrir de los años. Es por eso que no dudó en presumir orgullosamente tanto sus líneas de expresión como sus canas en la serie original de HBO Max.

