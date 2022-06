¡Qué grande está! Natalia Téllez deja ver lo mucho que ha crecido su hija Emilia

Han pasado ya 5 meses desde que Natalia Téllez compartió con sus seguidores la noticia del nacimiento de Emilia, su hija. Instagram, medio por el que dio a conocer su debut como mamá se ha convertido en el espacio donde la conductora de Netas Divinas comparte las fotos más especiales al lado de su pequeña de quien, hasta el momento, no ha querido publicar su rostro; sin embargo, sí postea fotos en las que deja ver lo mucho que ha crecido la bebé quien, ha dejado atrás su imagen de recién nacida, tal como se aprecia en la última publicación de la presentadora en esta red social donde vemos a la bebé muy grande.

Después de enternecer a sus seguidores con una imagen en la que vemos a su papá disfrutando de una siesta mientras arrulla a su nieta: “Guillermo Téllez no se atrevería a dormirse cargando a Emilia… esperen, él sólo cerró los ojos, ¿cierto?”, se lee como descripción de la imagen, la conductora publicó otra imagen en la que llama la atención lo grande que se ve su bebé quien, con un tierno mameluco de astronauta, disfruta en los brazos de su mamá, mientras ella come. En la imagen, la presentadora muestra a su comunidad digital la nueva habilidad que adquirió tras la maternidad, hacer cualquier actividad, mientras carga a su bebé: “El arte de comer con una astronauta”, escribió en su feed.

En esta foto, con la que Natalia alcanzó más de 65 mil likes, se ve a la bebé, muy tierna con un mameluco azul, muy parecido al traje que utilizan los astronautas, abrazándola por el cuello, mientras su mamá disfruta de un delicioso platillo de comida japonesa. Conmovido por esta imagen, el autor de la misma, Antonio Zabala, papá de la bebé escribió: “Cómo comer en gravedad cero by Emi astronauta”. Otras famosos que también reaccionaron a esta entrañable imagen fueron Andrea Legarreta y Galilea Montijo quienes, con emojis de corazón comentaron este post. Por su parte, Consuelo Duval, amiga de Natalia, le escribió: “La astronauta más hermosa de la tierra, los ríos, los mares, las penínsulas, llanos, sierras, océanos, todo, todo, es perfecta”.

¿Por qué no muestra a su bebé en redes?

Aunque Natalia sí comparte instantáneas a lado de Emilia, no ha publicado una en la que aparezca el rostro de su hija y hay una razón muy importante detrás de esta decisión. Recientemente, le confesó a sus compañeras de Netas Divinas que quiere cuidar la exposición de la imagen de su hija por algunas reacciones en redes: “Me llegan mensajes de: ‘Enseña a tu bebé, enseña a tu bebé’. Cuando enseño una uña de mi bebé, los comentarios: ‘Que uña tan larga, que calcetín tan sucio, que pie tan chiquito’, ¿cómo voy a enseñar a mi bebé?”, les contó a sus compañeras de emisión a quienes sí les manda fotos de su bebé en privado.

Desde su debut en la maternidad, Natalia reveló que a través de redes sociales ha recibido muchas recomendaciones: “Hay consejos chidos, yo sé reconocer, en mi enorme ignorancia, cuando es un consejo útil de alguien que te quiere y cuando es de una superioridad moral, entonces, ¿saben qué?, no, no quiero enseñar a mi bebé, por todo lo que he enseñado”. Durante ese programa, Natalia confesó lo más bonito que trajo consigo: “Hasta ahora lo más grande que Emilia me ha enseñado es que el mundo es un lugar mucho más bonito de lo que yo pensaba y después me arrepentí, dije, esto es muy cursi, pero luego dije, es que es verdad”, reconoció.