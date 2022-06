La reacción de Andrea Legarreta y Galilea Montijo al embarazo de Andy Escalona

Después de que esta mañana Andrea Escalona sorprendiera a sus compañeros conductores al anunciar en Hoy que está en la dulce espera de su primer hijo, Andrea Legarreta y Galilea Montijo no tardaron en reaccionar a la noticia en redes sociales donde hicieron referencia al embarazo de la hija de Magda Rodríguez. Con la misma emoción con la que, en enero pasado celebraron el nacimiento de Emilia, hija de Natalia Téllez, exconductora del matutino, ahora lo hicieron con la próxima maternidad de Andy quien dio a conocer que tiene tres meses y que todavía no sabe el sexo del bebé.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Con una selfie en la que Andrea aparece sosteniendo la paleta con la leyenda: “Vas a ser tía”, la conductora publicó en Instagram un mensaje dedicado a Andy a la llegada de su bebé: “¡Qué sorpresa tan hermosa! Qué felicidad tan grande saberte feliz y plena. Que Dios bendiga a ese bebé que viene en camino. Que Dios te bendiga, hermosa. Serás una gran mamá. Y un abrazo grande para Marco. Sin duda es el regalo más hermoso que Dios y la vida les pueden dar. A disfrutar cada momento. ¡Felicidades! Mucho amor para ti mi reina”, se lee en el feed de Andrea donde Andy comentó: “¡Qué bonitas!”.

VER GALERÍA

Por su parte, Galilea Montijo también utilizó esta red social para compartir una foto en la que aparece al lado de su compañera conductora que acompañó de la frase: “¡Felicidades Andy!”, sobre la instantánea, la tapatía colocó una imagen de una cigüeña. Aunque la conductora guardó el secreto hasta hoy, Galilea ya había notado algo en la mirada de Andrea: “Me acuerdo que hace como 3 meses te dije: ‘¿No tendrás Covid?, traes los ojitos raros, ¿te acuerdas?”, confesó Galilea quien aprovechó el momento para recordar a la mamá de Andy: “Magda está feliz, donde quiera que esté y estoy segura que esto es obra de Magda, donde quiere que esté, ¡Muchas felicidades!”, comentó Galilea quien fue de las más sorprendidas por la noticia, de hecho, ella creía que quien estaba esperando un hijo era Paul Stanley.

Sorprende a todos en Hoy

Esta mañana, Andrea y la producción del matutino sorprendieron al resto de los conductores con la noticia del embarazo de Andrea Escalona: “Tengo 13 semanas, todo está bien ha sido algo súper bonito que todavía no me lo creo, pero que ahí está y efectivamente estoy embarazada: ‘¡Vamos a ser tíos!’, bueno, ustedes, yo voy a ser mamá”, comentó la presentadora durante una cápsula grabada durante el tercer ultrasonido donde, se escucha decir al médico que el tamaño del bracito del bebé es de dos centímetros. Visiblemente emocionada, Andrea les confesó a sus compañeros de trabajo que estaba impaciente por compartir con ellos tan especial noticia: “Tenía muchas ganas de contarles, son mi familia, los quiero”, reconoció.

VER GALERÍA

Andrea aprovechó este espacio para referirse a la audiencia del programa: “Al público de Hoy también, porque he compartido todos los momentos y este, que es el mejor momento de mi vida, voy a ser mamá, siempre he querido ser mamá. Le agradezco mucho a Dios, le agradezco mucho a mi mamá que desde el cielo sé que me lo mandó, sé que Magdita quiere regresar y ahí estar”, dijo. La próxima mamá se dirigió al papá de su bebé y al resto de su familia: “Quiero agradecerle mucho a Marquiño, el mejor papá que pudo tener mi bebé, a mi tía, que ha sido mi mamá, desde que no está Magda, a mis niñas, a Pau, a Nati, a mis hermanas a mi papá que es mi mejor amigo, a la familia de Marco, a todos ustedes, los amo mucho y me encanta compartir esta noticia con ustedes, con mi público, con mis jefes que se han portado muy bien y estoy muy emocionada chicos”, dijo.