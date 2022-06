El novio de Danna Paola sobre su romance: ‘Estoy viviendo un amor súper real’

Ha pasado ya un año desde que Danna Paola y Alex Hoyer fueron captados por primera vez juntos en Ibiza. Desde entonces a la fecha la relación ha ido evolucionando, ahora, los cantantes ya no ocultan su amor y aunque siguen siendo muy cuidadosos con los detalles de su noviazgo que comparten en redes sociales, como pocas veces, el novio de la cantante habló en entrevista con Ventaneando del romance que tienen con la cantante quien, reconoció, es la culpable del brilló en sus ojos: “Es por la luz y sí, claro, por el amor”, dijo.

Con una sonrisa, el cantante confesó que la relación que han construido es la más madura que ha tenido: “La verdad es que estoy viviendo un momento súper bonito, en todos los aspectos de mi vida. En el amor, estoy viviendo un amor súper real, genuino como nunca antes lo había experimentado”, explicó. El cantante se deshizo en halagos a la hora de hablar de su novia: “Como mujer la verdad es que es una mujer increíble, la verdad, muchos la conocen de muchos años, pero ver la manera en la que trabaja, lo trabajadora que es por lo que hace, todo lo hace con mucho amor y eso es algo de lo que me contagió, yo antes estaba muy desconectado de lo que hacía, la verdad, lo hacía por mi trabajo, Danna me enseñó a conectar el alma con lo que estoy haciendo”, aseguró.

Además de la belleza de Danna Paola, para Alex la personalidad de su novia es única: “Es muy inteligente, es valiente, tiene muchas agallas para enfrentar las cosas y, eso entre muchas otras cosas más, que le admiro muchísimo”. Aunque ya son mucho más abiertos a la hora de compartir detalles de su relación, seguirán guardando algunas cosas para ellos: “La cuidamos muchísimo la vamos a seguir cuidando, porque nos importa muchísimo esa parte, de mantenerlo también nuestro, porque una vez que lo haces demasiado público, creo que es difícil después recuperarlo”, explicó el intérprete de Dementes, una canción inspirada en el amor que está experimentando con Danna: “Creo que la demencia en el amor se puede presentar bonito en muchas formas”, añadió.

Más enamorados que nunca

Fue en abril pasado cuando Danna Paola se animó a admitir por primera vez ante la prensa su relación con Alex Hoyer. En aquel encuentro con los medios de comunicación: “No tengo nada que ocultar, soy una persona que cada vez soy más real, más allegada a mí, por supuesto que cuido mi vida personal, por tener un lado privado, ¿no?”, dijo a las cámaras de Hoy. En aquella entrevista, la cantante también se deshizo en halagos hacia su novio: “Para mí es una persona que admiro, respeto y quiero que tengamos nuestras vidas laborales separadas y juntas a la vez, pero yo quiero respetar y que todo el mundo respete su proyecto y que también respeten el mío y nos respetemos mutuamente”, explicó la cantante.

Danna aseguró que si no había confirmado su relación, nunca quiso mantenerla en secreto, más bien, la protegió a través de la privacidad “Es la primera vez que voy a hablar, para mí es algo súper privado, mantenerlo para nosotros es decisión, no es un secreto, porque obviamente no es un secreto, pero creo que ya no tengo 15 años para negar relaciones, al contrario, me enorgullece, la verdad mucho estar al lado de una persona que admiro mucho y que me admira y que crecemos todos los días y nos apoyamos”, aseguró la cantante quien, últimamente ha realizado varios Tik Toks al lado de Alex.