Toño Mauri tuvo que ser operado de emergencia en Miami

A un año y medio de que Toño Mauri se sometió a un doble trasplante de pulmón, el actor ingresó nuevamente al quirófano, esta vez, debido a una obstrucción en el intestino, por la que tuvo que ser ingresado de emergencia a un hospital de Miami. A través de una entrevista telefónica con el programa de Ventaneando, Antonio Mauri, hijo del actor, habló del estado de salud de su papá quien se encuentra estable y recuperándose satisfactoriamente de esta intervención: “Gracias a Dios, la verdad está increíble, ya se está recuperando de la operación, pero gracias a Dios salió todo súper bien”, dijo el joven productor.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Antonio explicó que su papá continúa en el hospital: “Ahorita sigue internado, acaba de ser su operación ayer, gracias a Dios todo salió increíble”. El hijo del actor contó cómo fue que su papá llegó a urgencias: “Tuvo una obstrucción en el intestino, pero pobrecito, fueron como unos retortijones muy fuertes en la mañana y nada, decidimos ir al hospital luego, luego y qué bueno, porque llegamos muy a tiempo. Los doctores determinaron que lo iban a tener qué operar, que era un poco serio y así lo hicieron”, explicó. Sobre cuándo podría regresar a casa el actor, su hijo dijo: “No estoy seguro, depende de cómo se vaya recuperando, van a tener que monitorearlo, que coma y cositas así, pero él ya se despertó hoy y está genial”.

VER GALERÍA

Aclaró que esta situación no tiene nada que ver con su última cirugía, cuando recibió el doble trasplante de pulmón: “Sí, gracias a Dios, si algo está perfecto son sus pulmones, la cirugía no le afectó en lo absoluto. Esto fue un poco por lo que le habían hecho, de su operación de vesícula, fue causado por eso, pero gracias a Dios todo está súper bien”, agregó Antonio Mauri. Hace unos días, el actor utilizó su cuenta de Instagram para compartir su visita al hospital donde recibió el trasplante: “¡De regreso a Shands! Pero a mis chequeos después del trasplante. Cumpliendo un año y medio con mis nuevos pulmones”, escribió el actor como descripción de una foto donde se le ve en las instalaciones del University of Florida Health Shands.

A finales de abril pasado, Toño Mauri se sinceró en una entrevista para el programa Reflexiones, conducido por Don Francisco, en el que recordó cómo fue su ingreso al hospital, al inicio de la pandemia, lugar del que salió 8 meses después: “Yo pensaba que iba a ir al hospital por unas horas, porque yo me sentía mal, tenía temperatura muy alta, me di cuenta que había perdido el olfato y el gusto, me asusté porque no podía respirar, mi oxigenación bajó muchísimo, entonces, le pedí a mi esposa Carla que me llevara al hospital”. El actor narró cómo conforme pasaron los días su situación se fue complicando.

VER GALERÍA

Una larga rehabilitación

Aunque el doble trasplante fue un éxito, la recuperación ha sido un camino largo: “Estoy aprendiendo a caminar todavía, imagínese, porque después de este proceso tienes que empezar de cero, aprender a comer, a hablar, es un proceso de verdad muy fuerte”, reconoció. Tras este duro golpe, el actor ahora tiene una perspectiva completamente diferente de la vida: “Yo estoy consciente de que todos tenemos una misión en la vida y si Dios me dio la oportunidad de regresar es porque tengo una misión que hacer. Yo creo que esa misión consiste en poder contarle al público mi testimonio”, reconoció.