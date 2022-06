Stephanie Salas presume su encuentro con Mariana Yazbek, exnovia de Luis Miguel

Después del estreno de la primera temporada de Luis Miguel, La Serie, mucho se especuló sobre si Stephanie Salas, mamá de su primogénita, y Mariana Yazbek, su novia de juventud, tenían algún tipo de diferencia debido a la narrativa que se utilizó en la trama que, sabemos, era parte de las licencias de ficción que se dieron los escritores pues, la cantante y la fotógrafa son cercanas y han trabajado más de una vez juntas, incluso, Salas llegó a posar para la cámara de Mariana en más de una ocasión. Hace unas horas, Stephanie utilizó su cuenta de Instagram para compartir una imagen al lado de la fotógrafa con quien coincidió en una fiesta realizada en la Ciudad de México.

A través de sus historias, Stephanie compartió una imagen en la que aparece al lado de Mariana y de Javier Ramírez, integrante del grupo Fobia, mejor conocido como Chá, quienes también asistieron a la fiesta de cumpleaños de un amigo en común. La cantante etiquetó a ambos en esta historia pues, desde hace mucho la cantante y la fotógrafa se siguen en esta red social donde, Mariana ha compartido en su feed varias imágenes de Salas y también de Alejandra Guzmán, tía de Stephanie, a quien retrató en 2004 para su disco Lipstick, según dio a conocer la propia Yazbek.

Esta no es la primera ocasión que Stephanie y Mariana muestran su amistad en redes, de hecho, en 2018, la cantante habló de la fotógrafa en entrevista para Televisa Espectáculos: “Mariana y yo nos llevamos increíble y fuimos muy amigas, me tomó fotos durante mucho tiempo, porque ella andaba con el productor de mis discos Oscar López. Es una niña divina que toda la vida ha sido su pasión la fotografía y tengo varias fotos de ella”, comentó Salas. Sobre la trama de la serie de Luis Miguel donde se plantea que ella pudo ser la tercera en discordia entre el cantante y la fotógrafa aclaró: “Cuando estás consciente de cómo fueron las cosas, lo único que te puedo decir es que es como un tratamiento que se le dio y yo estoy tranquila, porque finalmente las cosas no fueron así”.

El tierno cambio en su vida

En la serie de Luis Miguel también se abordó el nacimiento de Michelle Salas, la hija que procreó el cantante con Stephanie Salas. Sobre este tema, la intérprete de Ave María dio detalles durante una entrevista para el programa Hoy donde confesó cómo, tras la muerte de su tía Viridiana y de su hermanita, quien llevaba el mismo nombre, la llegada de Michelle fue muy importante: “El día que yo me embaracé, yo tenía eso muy presente, el amor que yo tenía con mi hermana y esa sensibilidad, fue de los motivos, por los que, siendo yo muy joven, dije: ‘¡Va!’, porque eso que viví fue algo irreparable, fue emocionalmente muy fuerte para mí y muy bello de estar en cercanía con un ser tan pequeñito”, explicó.

Para la cantante la llegada de Michelle cambió por completo su vida: “Fueron épocas muy oscuras familiarmente hablando de estas pérdidas, en el momento en el que yo me embarazo siento este rayo de luz, suena de pastorela, pero te lo juro que sí, yo sentí que a mí se me abrían los ojos en la vida a mí me iluminaba la vida y me encaminaba hacia algo muy bueno”. Stephanie admitió que convertirse en mamá a la edad de 18 años de edad, no fue algo fácil, pero desde que supo que estaba embarazada, sabía que la maternidad era algo que definitivamente deseaba: “Me hizo crecer como mujer, me hace tomar fuerza, me hace decirle a mi mamá: ‘Sí, estoy embarazada, es mi vida, es mi rollo, voy a terminar la prepa abierta’”, recordó.