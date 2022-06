Los mellizos de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo celebran su cumpleaños número 8

Han pasado ya 8 años desde que, en exclusiva para ¡HOLA!, Biby Gaytán y Eduardo Capetillo compartieron la noticia del nacimiento de sus mellizos, Daniel y Manuel, quienes llegaron para darle un tierno giro a la familia en la que sus hermanos mayores, Eduardo, Ale y Ana Pau los recibieron con los brazos abiertos y desde que llegaron al mundo, a la fecha, los llaman “los bebés”. Este 20 de junio los pequeños están de fiesta por su cumpleaños, una fecha que su papá celebró en redes sociales donde les dedicó un mensaje que acompañó de una entrañable foto en la que aparecen los tres disfrutando en la alberca.

Después de celebrar el Día del Padre, Eduardo Capetillo festeja a sus hijos menores con quienes tiene una relación muy bonita ya que comparten gustos como las motocicletas: “Ocho años llenos de amor, felicidad y maravillosos momentos, felicidades, campeones son lo máximo”, se lee en la descripción de esta entrañable imagen. Aunque el actor no reveló dónde fue captada esta foto, recientemente viajó con su esposa y sus hijos a Yucatán desde donde posaron: “Biby, los niños y yo, disfrutamos mucho esta vacación el aire puro la naturaleza y los majestuosos paisajes momentos únicos que sólo se viven en familia aquí Hacienda Ticum”, escribió el actor en su feed de Instagram.

Ahora que los hijos mayores de Eduardo y Biby están concentrados en alcanzar sus sueños, como su hija Ale que vive en Madrid, los actores están entregados a su papel de papás de los “bebés” a quienes siempre les están mostrando cosas nuevas, desde visitar un Museo, hasta dar una vuelta en motocicleta, las actividades preferidas de los niños. El año pasado, Biby Gaytán contó en entrevista con su hija Ana Pau cómo cambió su vida cuando llegaron los mellizos: “Cuando ya iba a tener un poquito más de tiempo, llegaron mis dos amores y ¿cómo no estar con ellos?, les tengo que dar esa prioridad que, en su momento, le di a ustedes, no porque alguien me lo pida, sino porque nace de mi corazón y porque así soy”, explicó la actriz.

En esta conversación Biby aseguró que estar al lado de sus hijos siempre ha sido una prioridad y con los mellizos no ha sido la excepción: “A mí me da mucha felicidad y alegría poder tener ese tiempo de primero lo que tengan que hacer mis niños, acompañarlos, si tienen una fiestecita”. La actriz reconoció que ella recuerda su vida en dos etapas, una en la que tenían antes de la llegada de los mellizos y otra cuando los tuvo en sus brazos: “Yo tengo mi vida dividida en dos, antes de que nacieran mis pollitos y después de que nacieran mis pollitos”, dijo sincera.

Los recuerdos más especiales

Biby fue cuestionada sobre el recuerdo más especial con sus hijos. Comenzó con el que tiene de sus hijos mayores con quienes tuvo la oportunidad de vivir en el extranjero, una etapa que ella recuerda con mucho cariño: “Uno de los momentos que más guardo en mi corazón ustedes chiquitos, Ale siendo bebé, tú (Ana Pau) de 3 añitos y Ale de 6 fue cuando nos fuimos a vivir a España, un año y medio, tu papá se fue a hacer una telenovela”. Sobre Daniel y Manuel, para Biby, sin duda, el momento más especial fue cuando los conoció: “De mis pollitos, cuando nacieron”, dijo convencida. Recordemos que la pareja eligió ¡HOLA! para compartir las primeras imágenes de los mellizos con quienes protagonizaron un entrañable posado para nuestras páginas.