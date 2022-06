Gabriella Cataño a Jorge Salinas: ‘Amo al papá que Dios puso en la tierra para mí’

Feliz con la relación que ha construido con su papá, Jorge Salinas, Gabriella Cataño, la hija que el actor procreó con Adriana Cataño, le dedicó ayer un cariñoso mensaje con motivo del Día del Padre. Para su felicitación, la joven compartió algunas fotos al lado del galán de telenovelas, una de su época de infancia y otras dos de su reciente visita a México, hasta donde viajó para convivir con su papá y con su familia: “Me llamó: ‘Papi, quiero verte’, le dije: ‘Mi amor, adelante, esta es tu casa’. Y buscamos el momento ideal”, le contó Jorge Salinas a la prensa tras su reencuentro con su primogénita. Por su parte, en aquella ocasión, Gabriella también compartió con sus seguidores en Instagram detalles de su paso por nuestro país.

Una vez más, Gabriella usó Instagram para compartir un mensaje dedicado a su papá: “Estoy tan feliz de estar donde estamos. Ninguna relación padre-hijo es perfecta, pero amo al papá que Dios puso en esta tierra para mí. Te quiero papá”, escribió la joven provocando la reacción de varios de sus seguidores, entre ellos su mamá quien colocó varios emojis de corazón en los comentarios. De hecho, Gabriella también dedicó un mensaje a la actriz: “Mamá te amo. Gracias por asumir el papel de mamá y papá”, escribió la influencer quien también compartió una imagen de su abuelito materno quien también fue una importante figura paterna en su vida.

Jorge Salinas contó que cuando recibió la visita de Gabriella en México, la idea era que sus otros dos hijos, Jorge Emiliano y Santiago, producto de su relación con Fátima Boggio, también estuvieran presentes; sin embargo, no pudieron realizar este encuentro: “Sí, mi nena vino a verme, a ver a sus hermanos y desafortunadamente no pudieron viajar José Emilio y Santiago, pero estuvo con León y Máxima, todo encantador, todo de maravilla, la pasamos increíble”. El actor confesó que está trabajando mucho por mantener la unión entre sus hijos: “Son hijos míos, todos mis hijos son hermanos, aquí no hay hermanastros, aquí todos son hermanos y yo soy el papá”, dijo en entrevista para Hoy.

Por su parte, Elizabeth Álvarez, esposa del actor, también habló de cómo fue la convivencia de sus hijos con su hermana mayor: “Divinos, felices de estar con su hermana compartiendo y disfrutando del regalo que tienen todos de tener una familia tan bonita y pasar un 14 de febrero, en familia, en casa, con amigos, en una reunión, cenamos todos”, explicó la actriz en entrevista para el programa Sale el Sol. Salinas dio a conocer que, aunque su hija quería reunirse con su familia desde hace varios meses, pero la pandemia hizo que se pospusieran los planes: “Ella quería venir a mi cumpleaños, pero no se podía, estaban muy fuertes los contagios y todo ese rollo”, declaró el actor.

Respeto para su relación

Luego de que la joven compartió en redes sociales que visitó a su papá y a su familia, estuvo recibiendo algunos comentarios por parte de sus seguidores que aplaudieron ver a los Salinas juntos: “Quería decirles que muchísimas gracias a todas las personas lindas y queridas que me han escrito comentarios súper lindos, de súper buena onda. El pasado fin de semana fue súper lindo, me encantó estar con mi familia”. Por otra parte, también pidió respeto para la relación que tiene con su famoso papá: “He leído otros comentarios de Instagram y es evidente que las personas no saben nada y no entiendo por qué comentan y se pelean entre ellos mismos hablando de mí historia y de mi familia. No importa cuánto hayan leído, cuánto hayan visto en la televisión, nunca, jamás, van a saber la historia completa de mí vida y la de mi papá”, puntualizó.