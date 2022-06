La tierna felicitación del Día del Padre de Michelle Salas

Después de celebrar por todo lo alto su cumpleaños número 33 en Puerto Escondido, Michelle Salas sigue disfrutando de nuestro país y desde la Ciudad de México compartió una linda imagen con motivo del Día del Padre, se trata de una en la que aparece su mamá, Stephanie Salas, cuando era niña, al lado de su papá, el músico Micky Salas quien lamentablemente falleció cuando Stephanie tenía sólo 10 años de edad. Aunque su papá murió, la cantante mantiene su recuerdo muy presente y ha sabido transmitirlo a sus hijas quienes, tal como lo hizo Michelle ayer cuando, hasta el cielo, le envió una felicitación.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Para este especial día en que en su familia recuerda a Micky Salas, Michelle utilizó una de sus historias para, de alguna manera, festejarlo: “Abuelito Micky, celebrándote hasta el cielo siempre”, escribió la influencer al lado de una foto de su mamá y su abuelo. Casi de inmediato, Stephanie Salas retomó la imagen sobre la que escribió: “Te amo Mush”, como le dice de cariño a su primogénita quien, aunque no conoció a su abuelito Micky tiene una imagen muy especial de él, gracias a cómo lo recuerda Stephanie. Además de la foto que publicó Michelle, la cantante también publicó otra que posteó su hermana, la productora Andrea Salas, quien escribió en Instagram: “Una foto clásica que vale la pena compartir: Papá, Stephanie y yo. Te amo sis”, se lee en la instantánea que Salas respondió con un: “Te amo sis”.

VER GALERÍA

En 2019, Stephanie Salas le contó a Jorge El Burro Van Rankin sobre su papá y cómo su muerte la afectó: “Mi papá fue un músico muy hecho y derecho”, comentó en aquella ocasión la cantante quien recordó que era un hombre que solía incluirla en todo: “Mi papá, para empezar, me montaba en la moto que tenía, me cargaba en la cangurera y me llevaba en la moto”. Micky Salas procuró mucho la cercanía entre sus hijas quien, a la fecha, tienen una buena relación: “Después mi papá se casa con la mamá de mi hermana Andrea Salas, con Eugenia, entonces yo tengo una hermana y nos empieza a juntar mi papá a Andrea y a mí”, afirmó la cantante.

La gran relación que Stephanie y su papá se vio truncada por la repentina muerte de su papá: “Lamentablemente a los 10 añitos, me habla (mi mamá), no sabe cómo darme la noticia de que a mi papá le dio un paro cardíaco muy joven, cumpliendo los 34. Me cambió la vida, el destino, el rumbo, además que me diera mi mamá la noticia, fue muy fuerte”, reconoció la cantante. Recientemente, en una entrevista para Ventaneando, Stephanie reveló que ella no pudo asistir al funeral de su papá y explicó por qué: “Por un tiempo se me ocultó la muerte de mi padre y me enojé mucho, ¿cómo es posible que nadie me informó, que no lo puede despedir?”, comentó en esta entrevista la cantante.

VER GALERÍA

Sylvia Pinal habla de la muerte de Micky Salas

En esa entrevista con Ventaneando, Sylvia Pasquel explicó por qué decidió manejar la noticia de la muerte del músico así con Stephanie quien era muy pequeña en aquel entonces: “Stephanie se enteró dos o tres días después, no fue tanto tiempo, ella no podía ir, porque no había cómo, ella estaba quedándose con mi mamá y mi mamá me dijo: ‘No me parece que una niña de 10 años vaya a Mazatlán a ver que su papá se murió’, era un poco complicada, en ese momento estaba bajo la tutela de mi mamá y mamá también tomó la decisión”, explicó Sylvia Pasquel quien reveló que ella sí acudió al funeral de su exesposo, debido a que se encontraba de gira con Vaselina, por esta razón, Stephanie también se encontraba bajo el cuidado de Doña Silvia Pinal.